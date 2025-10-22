В кулуарах Мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с колебаниями цен на топливо и заявил, что повышения не ожидается, передаёт BAQ.KZ

По словам министра, после отказа от государственного регулирования в феврале этого года ценообразование на рынке ГСМ осуществляется по рыночным принципам.

"Каждая заправка повышает цены, исходя из своей себестоимости. Есть утверждённые правила изменения цены. Если меняется себестоимость товара, соответственно, меняется и конечная цена реализации. Поэтому у каждой заправки и у каждого продавца цена может меняться по-разному", — пояснил Аккенженов.

Он отметил, что после введения моратория цены на топливо были зафиксированы на текущем уровне.