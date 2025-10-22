Цены на топливо останутся на текущем уровне — министр энергетики
Каждая заправка повышает цены, исходя из своей себестоимости.
В кулуарах Мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с колебаниями цен на топливо и заявил, что повышения не ожидается, передаёт BAQ.KZ
По словам министра, после отказа от государственного регулирования в феврале этого года ценообразование на рынке ГСМ осуществляется по рыночным принципам.
"Каждая заправка повышает цены, исходя из своей себестоимости. Есть утверждённые правила изменения цены. Если меняется себестоимость товара, соответственно, меняется и конечная цена реализации. Поэтому у каждой заправки и у каждого продавца цена может меняться по-разному", — пояснил Аккенженов.
Он отметил, что после введения моратория цены на топливо были зафиксированы на текущем уровне.
"Правительстваом принято решение об объявлении моратория. Мы рекомендовали всем продавцам ГСМ держать цены на уровне, на котором они сложились. Поэтому повышения не будет", — подчеркнул министр.
