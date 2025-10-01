С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о биржевой торговле, направленные на ограничение ценовых манипуляций и недобросовестных сговоров.

Ранее деятельность так называемых "карманных" бирж приводила к росту цен на социально значимые товары — уголь, горюче-смазочные материалы и другие — до 100%. Новые поправки исключают закупки нестандартизированных товаров, устанавливают четкий перечень членских взносов, а также вводят лицензирование брокеров и клиринговых центров.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, совместные проверки с правоохранительными органами позволили сократить количество товарных бирж с 22 до 9. При этом реально функционируют лишь три площадки.

В ведомстве подчеркивают, что новые правила создают условия для честной конкуренции и делают социально значимые товары доступнее для населения.