Верховный суд Казахстана признал законным начало антимонопольного расследования в отношении АО "Қаражыра", инициированного Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по области Абай, передаёт BAQ.KZ.

Поводом для расследования стали признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд. По результатам анализа состояния конкуренции, "Қаражыра" признано занимающим доминирующее положение на данном сегменте рынка.

Компания пыталась оспорить приказ о начале расследования, утверждая, что анализ товарного рынка не выявил признаков монопольно высокой цены, в том числе по сравнению с аналогичными рынками за пределами Казахстана. Также предприятие ссылалось на отсутствие оснований, предусмотренных Предпринимательским кодексом РК.

Однако Верховный суд, рассмотрев материалы дела, встал на сторону антимонопольного органа, подтвердив, что основания для начала расследования были достаточными, а действия АЗРК соответствуют требованиям законодательства.

Таким образом, расследование по ценам на уголь в отношении "Қаражыра" продолжится. Антимонопольный орган намерен установить, действительно ли компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке.