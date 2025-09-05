В Казахстане уже четвёртый год подряд продолжается рост цен на каменный уголь во втором квартале, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

С апреля по июнь 2025 года стоимость одной тонны твёрдого топлива увеличилась ещё на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2020 года уголь подорожал почти в полтора раза — с 12,7 тыс. до 18,7 тыс. тенге за тонну. И хотя темпы удорожания в годовом выражении немного замедлились — с 10,3% в 2024 году до 7,9% в середине текущего — тенденция роста остаётся устойчивой.

На этом фоне обострилась ситуация вокруг крупнейших угольных компаний страны. Верховный суд РК поддержал Агентство по защите и развитию конкуренции и разрешил начать расследование в отношении АО "Қаражыра" и АО "Богатырь Комир". Обе компании подозреваются в установлении монопольно высоких цен. АО "Қаражыра" признано доминирующим на рынке угля для коммунально-бытовых нужд, а "Богатырь Комир" контролирует около 70% рынка поставок для теплоснабжающих организаций. Судебная борьба за само право провести проверку длилась два года — и теперь антимонопольный орган получил официальное разрешение приступить к анализу.

Однако даже без итогов проверки эксперты указывают на то, что в угольной отрасли сохраняется множество системных проблем. Главная из них — посредники. Специалисты АЗРК второй год подряд предлагают увеличить обязательную долю угля, реализуемого через товарные биржи, с 50% до 80%, чтобы исключить непрозрачные цепочки поставок и связанные с ними ценовые накрутки. По словам представителей агентства, в ряде случаев наценка посредников достигает 100%. Несмотря на обращения в профильные министерства, меры до сих пор не приняты.

Разница в стоимости угля по регионам также поражает. Если в Павлодаре тонну топлива в апреле можно было приобрести за 15,8 тыс. тенге, то в Алматы — уже за 19 тыс., а в Конаеве — до 22 тыс. тенге. Даже в близких к местам добычи Семее и Усть-Каменогорске цены держатся на уровне 16–17,5 тыс., а в отдалённых сёлах Восточного Казахстана уголь обходится в 23 тыс. и выше — без учёта доставки. Акиматы предупреждают: ближе к зиме возможен ещё один скачок цен.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году около 17,3% казахстанских домохозяйств отапливались углём, тогда как большинство уже подключены к центральному отоплению (58,3%) или газу (25,3%). В 2020 году доля "угольных" семей была значительно выше — 25,1%, что указывает на положительную динамику в сторону газификации. Однако для миллионов граждан уголь по-прежнему остаётся единственным источником тепла, и рост цен делает его всё менее доступным.

На фоне тревожной ситуации АЗРК предложило внести изменения в законодательство, чтобы упростить процесс начала антимонопольных расследований в будущем. Законопроект уже находится на рассмотрении в парламенте.