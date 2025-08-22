Чистая прибыль национальной атомной компании "Казатомпром" за первое полугодие 2025 года сократилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной называют обвал мировых спотовых цен на уран на 24% и снижение объемов продаж, передает BAQ.KZ.

По данным компании, выручка снизилась на 7,4%, составив 480,7 млрд тенге, при этом операционная прибыль увеличилась на 13,7%, до 209,8 млрд тенге, благодаря оптимизации производственных расходов. Однако рост операционной прибыли не смог компенсировать влияние падения цен и разовых доходов прошлого года.

Общий объем добычи урана за первые шесть месяцев 2025 года составил 5 253 тонны, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Затраты на производство (AISC) и капитальные расходы увеличились на 10–28%, а чистый долг компании вырос в 2,7 раза, достигнув 391 млрд тенге.

Средняя цена реализации урана за полугодие составила 133,3 доллара за фунт, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на резкое падение спотовых цен на мировом рынке.

Дивиденды "Казатомпрома" за 2024 год составили 327,8 млрд тенге, однако эксперты предупреждают, что дальнейшее снижение мировых цен на уран может усилить финансовое давление на компанию.