Как молодым казахстанцам подготовиться к покупке собственной квартиры

Одним из важных вопросов для молодежи остается приобретение собственного жилья. Разрыв между стоимостью недвижимости и доходами населения, необходимость накопить первоначальный взнос и ежемесячные ипотечные платежи делают покупку квартиры недоступной для многих. С чего лучше начать тем, кто хочет обзавестись собственным жильем? Стоит ли сразу брать ипотеку или сначала укрепить финансовое положение и накопить необходимую сумму? Корреспондент BAQ.kz разобрался, какие шаги стоит сделать молодым людям на пути к собственной квартире.

По мнению финансового эксперта Бауыржана Искакова, при решении жилищного вопроса не стоит торопиться. В первую очередь необходимо привести в порядок личные финансы. Он считает, что основными шагами должны стать стабильная работа, грамотное распределение доходов и формирование накоплений.

Не стоит сразу торопиться с ипотекой – сначала нужно сформировать финансовую основу. Необходимо иметь стабильную работу, вести учет расходов, не накапливать долги и, самое главное, открыть отдельный накопительный счет на жилье. Молодым людям желательно регулярно откладывать не менее 20-30% дохода, – говорит Бауыржан Искаков.

Как правильно накопить

По словам специалиста, даже небольшие накопления со временем могут превратиться в значительную сумму. Например, если ежемесячно откладывать по 100 тысяч тенге, за четыре года можно накопить около 5 млн тенге, а за пять лет – 6 млн тенге. Если есть возможность откладывать по 150 тысяч тенге в месяц, то накопить 6 млн тенге можно примерно за 3 года и 4 месяца.

В этом случае важную роль может сыграть система жилищных сбережений. Как отмечает эксперт, через «Отбасы банк» можно постепенно накапливать средства на жилье и сформировать необходимую сумму для первоначального взноса. В некоторых программах первоначальный взнос начинается от 20%.

Однако для покупки жилья недостаточно накопить только первоначальный взнос. После оформления ипотеки заемщику предстоит в течение нескольких лет ежемесячно вносить платежи. Поэтому важно выбирать жилье исходя из собственных финансовых возможностей.

Когда стоит брать ипотеку

Прежде чем спрашивать, как купить жилье, правильнее ответить на вопрос: какое жилье я могу позволить себе с учетом своей платежеспособности? Если есть стабильный доход и накоплен первоначальный взнос, а ежемесячный платеж не превышает примерно 30–40% дохода семьи, можно рассматривать ипотеку. Если же доход нестабильный, лучше сначала накопить, – считает эксперт.

Таким образом, по мнению специалиста, для молодых людей важнее не как можно раньше оформить ипотеку, а заранее подготовиться к ее получению. Только при наличии стабильного дохода и финансовой дисциплины кредитная нагрузка не станет чрезмерным бременем для семейного бюджета.

Что важнее для студента

Экономист Сапарбай Жубаев смотрит на этот вопрос несколько иначе. По его мнению, особенно для студентов на первом месте должно стоять не жилье, а образование.

20-летнему студенту следует думать не о покупке жилья, а об учебе. Если он хорошо учится и получает качественное образование, то впоследствии сможет работать по специальности и получить собственное жилье. Поэтому неправильно говорить студенту, что он уже сейчас обязательно должен работать, зарабатывать и откладывать деньги на квартиру, – говорит Сапарбай Жубаев.

Экономист считает, что студенческие годы следует рассматривать как инвестицию в будущую профессию. По его словам, человек, получивший качественное образование и ставший хорошим специалистом, впоследствии сможет найти стабильную работу, увеличить доход и решить жилищный вопрос.

Почему жилье такое дорогое

Вместе с тем он отмечает значительный разрыв между стоимостью жилья в Казахстане и доходами населения.

Цены на жилье в Казахстане высоки по сравнению с сегодняшними доходами населения. Средняя заработная плата, как говорят, составляет 450 тысяч тенге. Но это статистический показатель. Реальная зарплата, которую человек получает на руки, ниже. Поэтому стоимость жилья остается высокой относительно доходов населения, – отмечает экономист.

По словам Сапарбай Жубаева, на рост стоимости жилья повлияли и изменения на рынке последних лет. Он отметил, что в 2021–2022 годах значительные средства из пенсионных накоплений были направлены на строительство и приобретение жилья.

В 2021-2022 годах большие объемы средств были направлены на строительство и жилищную сферу. В результате стоимость жилья значительно выросла. Были случаи, когда квартиры, ранее стоившие 7 млн тенге, подорожали до 14-15 млн тенге, – говорит он.

Экономист также считает, что на высокую стоимость жилья влияют климатические условия Казахстана. В некоторых регионах страны зима продолжительная и холодная, поэтому расходы на отопление и содержание жилья выше.

Кроме того, он обращает внимание на то, что уровень доходов в Казахстане ниже, чем в развитых странах. Это также напрямую влияет на возможности граждан приобрести собственное жилье.

В развитых странах ежемесячный доход человека может составлять 4-5 тысяч долларов. В Казахстане средний доход находится примерно на уровне 700-800 долларов. Поэтому низкий уровень доходов населения также препятствует приобретению жилья, – говорит Сапарбай Жубаев.

Насколько важен первоначальный взнос

Жилищный вопрос актуален не только для студентов, но и для молодых семей, которые только начинают трудовую жизнь. Молодой семье одновременно приходится нести расходы на аренду жилья, повседневные нужды, воспитание детей и ипотечные платежи.

По словам Сапарбай Жубаева, для молодых семей также важно накопить первоначальный взнос. Если заранее собрать сумму в размере 20–30% стоимости жилья, ипотечная нагрузка может быть ниже.

Молодым семьям в первую очередь необходимо накопить деньги. Если удастся собрать 20-30% стоимости жилья, приобрести квартиру будет легче. А семьям, у которых нет возможности накопить, государство должно помогать через программы с низкой процентной ставкой, – считает экономист.

По его мнению, при предоставлении социальной поддержки приоритет следует отдавать гражданам, которые действительно нуждаются в жилье. В частности, необходимо учитывать положение людей с низкими доходами, многодетных семей и одиноких родителей, нуждающихся в социальной поддержке.

Экономист считает, что нельзя оставлять без внимания и вопрос очередности на получение жилья. По его словам, в некоторых случаях в льготных жилищных программах участвуют граждане с относительно высокими доходами. Это может увеличивать очередь для тех, кто действительно остро нуждается в жилье.

Среди состоящих в очереди есть военнослужащие, работники бюджетной сферы, учителя и врачи. При этом среди них встречаются и люди с высокими доходами. Поэтому при постановке в очередь на жилье следует отдавать приоритет тем, кто действительно нуждается в нем, – говорит он.

Какой доход нужен для ипотеки

При оформлении ипотеки важно учитывать соотношение дохода человека и размера ежемесячного платежа. Ведь кредит оформляется на несколько лет, и заемщик должен регулярно вносить установленную сумму.

По мнению Бауыржана Ысқакова, если доход человека нестабилен, с ипотекой лучше не торопиться. Рассматривать жилищный кредит стоит только при наличии стабильной работы и определенных накоплений.

Необходимо также учитывать другие имеющиеся у человека кредиты. Если одновременно выплачивать несколько займов, ежемесячная финансовая нагрузка возрастает и может серьезно повлиять на семейный бюджет.

Поэтому, как считают эксперты, перед оформлением ипотеки необходимо оценить реальный доход, повседневные расходы, имеющиеся накопления и будущие финансовые возможности.

Какой путь выбрать

Мнения двух экспертов демонстрируют два разных подхода к решению жилищного вопроса. Бауыржан Ысқаков призывает молодых людей заранее формировать накопления и готовиться к приобретению жилья. Сапарбай Жубаев, в свою очередь, считает, что в студенческие годы в первую очередь следует сосредоточиться на образовании и получении профессии.

При этом у двух подходов есть и общее. Главное – человек должен объективно оценивать собственные финансовые возможности.

Для одного человека оптимальным вариантом может стать несколько лет накоплений с последующим оформлением ипотеки. Другому сначала целесообразно получить образование, найти стабильную работу и только после этого решать жилищный вопрос. Для молодой семьи важной возможностью могут стать государственные жилищные программы.

Поэтому универсального пути к покупке жилья не существует. Самое главное – не брать на себя финансовые обязательства, которые превышают реальные возможности, только из-за желания приобрести квартиру как можно скорее.

Покупка жилья – это вопрос, который невозможно решить за один день. Для приобретения собственного дома или квартиры необходимы стабильный доход, предварительные накопления и четкий финансовый план. Особенно важно для молодежи объективно оценивать свои возможности и планировать расходы исходя из уровня доходов. Ведь стремление как можно скорее приобрести жилье не должно обернуться чрезмерной кредитной и долговой нагрузкой.