В июле 2025 года все сегменты казахстанского рынка жилой недвижимости показали рост по сравнению с июнем, однако за последние два с половиной года доходность вложений в жильё остаётся ниже инфляции. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Перепродажа благоустроенного жилья подорожала на 0,9% за месяц и на 7,3% за год, средняя стоимость составила 551,9 тыс. тенге за квадратный метр. Новое жильё выросло в цене на 0,2% за месяц и на 9,6% за год — до 528,6 тыс. тенге за "квадрат". Аренда благоустроенного жилья подорожала на 0,8% за месяц и на 8,2% за год, составив в среднем 4,5 тыс. тенге за квадратный метр.

В региональном разрезе первичный рынок подорожал в Актобе на 2,8%, в Кызылорде — на 2,4% и в Астане — на 0,3%. Вторичка сильнее всего выросла в Талдыкоргане (на 5,7%) и Туркестане (на 5,6%), а снизилась в Шымкенте (на 2,4%) и Кызылорде (на 2,2%). Аренда заметно подорожала в Актобе — на 6,9%, в Актау — на 3,6%, а также выросла в Астане, Алматы и Шымкенте.

С января 2023 года по июль 2025-го первичное жильё подорожало на 13,2%, вторичное — на 6,5%, аренда — на 14,2%, в то время как потребительская инфляция за этот период составила 27,6%. Таким образом, рост цен на недвижимость отстаёт от темпов инфляции, что снижает реальную доходность инвестиций в жильё. Эксперты отмечают, что сегодня недвижимость в Казахстане выполняет скорее функцию консервативного актива с низкой реальной доходностью, а максимизация выгоды возможна только при точечном выборе сегмента и локации, где спрос формируется не только за счёт господдержки, но и благодаря органическому росту экономики и населения.