В начале 2026 года рынок жилья в Казахстане, скорее всего, возьмёт паузу после ценового пика конца прошлого года. Эксперты не ожидают обвала, однако предупреждают о снижении числа сделок, росте торга и точечных коррекциях цен, особенно в переоценённых сегментах мегаполисов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам советника президента Ассоциация риэлторов Казахстана Нины Лукьяненко, итоги 2025 года показали умеренный рост цен в крупных городах. Новостройки в среднем прибавили 6-8 процентов, тогда как регионы в целом отставали и в ряде случаев находились в стагнации.

"За 2025 год вторичка в крупных городах подросла, хоть и без истерики: Алматы - около плюс 8 процентов за год, Астана - около 11–12 процентов", - отмечает Нина Лукьяненко.

Эксперт подчёркивает, что начало года традиционно характеризуется снижением числа сделок. По её оценке, до марта общий объём операций может сократиться.

"Январь почти всегда про сделки вяло: люди отходят от праздников, переосмысливают финансы и ждут новостей по ставкам и налогам", - поясняет она.

Дополнительное влияние на ожидания рынка оказали заявления Национального банка о пиковых ценах и дорогой ипотеке, а также фактор жилищных программ. Существенная часть сделок, проходящих через Отбасы банк, будет ждать начисления государственной премии в марте, что также сдвигает активность на более поздний период.

При этом в конце 2025 года рынок повёл себя нетипично. В ноябре и декабре цены и спрос выросли на фоне отложенного спроса и опасений, связанных с изменениями в Налоговом кодексе и возможным ростом из-за НДС.

"Базовый сценарий на январь - это не обвал, а скорее пауза по сделкам: в удачных объектах удержание цен, в переоценённых - торг и лёгкие коррекции", - считает Лукьяненко.

Говоря о перспективах ближайших месяцев, эксперт указывает на факторы, сдерживающие рост: высокая базовая ставка, дорогая ипотека и снижение платёжеспособного спроса. Вместе с тем предпосылок для резкого падения цен она не видит.

"В реальных ценах, с учётом инфляции, логичнее ждать стагнацию или лёгкую коррекцию, а в номинальных тенге - плюс-минус несколько процентов в зависимости от города и сегмента", - отмечает она.

Наиболее напряжённая ситуация, по словам специалиста, складывается в переоценённых проектах бизнес- и элит-класса в мегаполисах, а также в эконом- и комфорт-сегменте, который ранее держался за счёт доступной ипотеки. В регионах со слабой экономикой покупатель появляется в основном при существенных скидках, а интерес к проектам с сомнительной репутацией заметно снизился.

В качестве главного ориентира для покупателей в 2026 году Нина Лукьяненко советует отказаться от гонки за ростом цен и сосредоточиться на конкретных сделках.

"Формула простая: покупаем не год, а конкретную сделку. 2026 год, с высокой вероятностью, будет годом выбора и переговоров, а не гонки за последней квартирой. Лучше подготовить деньги и документы заранее и спокойно искать хорошую сделку.", - подчёркивает она.

Эксперт рекомендует заранее оценивать свои финансовые возможности, не брать ипотеку на пределе бюджета, иметь резерв минимум на полгода выплат и внимательно проверять застройщика и юридическую часть сделки. По её мнению, первую половину 2026 года разумно использовать для мониторинга рынка и подготовки, а покупать жильё тогда, когда складывается действительно выгодная ситуация по конкретному объекту.