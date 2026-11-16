Цены на золото пошли вверх после обвала

Утром 16 ноября мировые цены на золото пошли вверх после падения на 4,5% за прошлую неделю. Инвесторы ждут заявлений главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша о дальнейшей политике процентных ставок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 00:50 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке выросла на 0,3% – до 3 892,42 доллара за тройскую унцию.

Декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,2% – до 3 895,60 доллара.

Почему золото подешевело на прошлой неделе?

За предыдущую неделю драгоценный металл потерял 4,5% стоимости. Одной из причин стал рост цен на нефть, который усилил опасения по поводу инфляции.

Инвесторы начали закладывать в свои прогнозы вероятность того, что процентные ставки в США останутся высокими дольше ожидаемого.

Дополнительное давление на рынок оказали данные об инфляции в США. В октябре цены производителей показали самый высокий годовой рост за последние четыре года.

Это усилило ожидания очередного повышения ставки ФРС в декабре.

По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 94%, а на 50 базисных пунктов – в 6%.

Теперь участники рынка ждут выступления Кевина Уорша, а также публикации протокола октябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которая запланирована на среду.

Что происходит с серебром и платиной?

Вслед за золотом немного подорожали и другие драгоценные металлы.

Серебро – плюс 0,2%, до 48,80 доллара за унцию.

Платина – плюс 0,2%, до 1 497,12 доллара.

Палладий – плюс 0,1%, до 1 001,40 доллара.

Дальнейшая динамика цен на драгоценные металлы во многом будет зависеть от сигналов ФРС относительно процентных ставок.