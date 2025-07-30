В 2025 году казахстанский рынок стройматериалов демонстрирует рост производства и снижение зависимости от импорта. Однако расходы на ремонт для населения продолжают расти, а цены на новые партии напрямую зависят от курса тенге. Корреспондент BAQ.KZ отправилась на столичный рынок стройматериалов и узнала, во сколько сегодня обходится ремонт и что об этом говорят в Министерстве промышленности.

Сколько стоят материалы

На столичных рынках стройматериалов можно найти всё необходимое для ремонта: от мелких деталей до сантехники и дверей.

Фото: Анеля Өсерхан

Дверные ручки начинаются от 2000 тенге, розетки — от 850 до 1400 тенге, а простая люстра стоит 13–15 тысяч тенге.

Фото: Анеля Өсерхан

Смесители для душа и ванны обойдутся от 30 до 150 тысяч тенге. Туалеты продаются по цене от 27 тысяч, ванны и раковины — от 30 тысяч тенге.

Фото: Анеля Өсерхан

Ламинат предлагают от 4000 тенге за квадратный метр, галтель для потолка — 400–450 тенге за метр. Продавцы отмечают, что стоимость напрямую зависит от курса валют.

"Сейчас цены стабильные. Трудно сказать, будут ли они расти дальше. Мы не делаем дополнительную наценку на старый товар — стоимость увеличивается только на новые партии, если они были завезены уже по повышенному курсу. Товар мы завозим из Китая, Турции и других стран", — сообщил продавец люстр.

По словам продавцов сантехники, покупатели могут зафиксировать цену, внеся 50% предоплаты и забрав товар в течение полугода.

Ремонт "под ключ"

Эксперт по ремонту и недвижимости Арайлым Омирбекова отмечает, что основа большинства ремонтов — цемент, бетон, кирпич, гипсокартон и сухие смеси. Также широко используются пластиковые трубы, изоляционные материалы, краски и напольные покрытия.

"Цены на строительные материалы продолжают расти. В 2023 году рост составил в среднем 6–7%, в 2024-м – уже около 10% по ключевым позициям. Особенно подорожали цемент, арматура и теплоизоляционные материалы", — пояснила она.

По словам эксперта, мешок цемента (50 кг) стоит 2500–3000 тенге, лист гипсокартона — 1500–2000 тенге, метр пластиковых труб — 300–500 тенге, килограмм саморезов — 500–700 тенге.

По оценке Омирбековой, стоимость ремонта "под ключ" за два-три года выросла на 15–25%. Причины — рост цен на материалы и повышение стоимости работы бригад.

"Большинство базовых материалов найти несложно, но цены растут в зависимости от курса тенге. А вот с квалифицированными бригадами ситуация сложнее: спрос превышает предложение, особенно в летний сезон", — отметила эксперт.

Позиция Министерства промышленности

В Минпромышленности подчеркнули, что строительная индустрия занимает приоритетное место, определяя не только текущее состояние национальной экономики, но и её дальнейший потенциал развития.

Таким образом, доля отрасли в структуре ВВП страны составляет 0,7%. На начало 2025 года в Казахстане действуют 2 922 предприятия, из которых 96% составляют малые компании.

"В 2024 году объем производства строительных материалов увеличился в 2,1 раза в сравнении с 2019 годом и превысил триллионную планку заняв 4-ое место среди отраслей обрабатывающей промышленности", — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, за последние 5 лет наблюдается снижение зависимости от импорта, при этом доля импортных строительных материалов в общем объеме потребления сократилась с 37% на 5 процентных пунктов и составила 32% в 2024 году.

"Следует отметить, что доля отечественных товаропроизводителей составила 68%", — уточнили в ведомстве.

Тем не менее, в 2024 году импорт стройматериалов составил 1,3 млрд долларов США. Основные поставщики — Россия (46,2%), Китай (25,1%) и Узбекистан (7,3%). Министерство подчёркивает, что Казахстан уже полностью закрывает внутренний спрос на цемент, бетон, газоблоки и строительные смеси.

"Казахстанские производители строительных материалов почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка, в таких товарах как товарный бетон (доля ОТП - 100% за 2024 г.), железобетонные изделия (99,6% за 2024 г.), газоблок (99,2% за 2024 г.), строительные растворы и смеси (98% за 2024 г.), портландцемент (92,4% за 2024 г.)", — сообщили в министерстве.

Таким образом, казахстанский рынок стройматериалов сегодня показывает двойственную картину. С одной стороны, отечественное производство растёт и всё больше покрывает внутренний спрос, что снижает зависимость от импорта. С другой — цены на материалы и ремонт продолжают расти, а курс тенге остаётся ключевым фактором формирования стоимости. Несмотря на это, спрос на качественный ремонт и современные материалы остаётся высоким, что подтверждает значимость отрасли для экономики и социальной стабильности страны.