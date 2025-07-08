За последние пять лет коммунальные тарифы в Казахстане увеличились заметно быстрее, чем большинство других потребительских цен. По данным Бюро национальной статистики, средний рост составил порядка 62%, при этом по отдельным услугам – например, холодному водоснабжению – прирост и вовсе превысил 150%. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, почему казахстанцы начали платить больше, к чему это привело и как власти объясняют происходящее.

Какие услуги подорожали сильнее всего

Если сравнивать динамику по различным видам коммунальных услуг, то безоговорочным лидером стала холодная вода. С декабря 2020 года по март 2025 года её стоимость в среднем по стране увеличилась в 2,5 раза. По данным Бюро нацстатистики РК, подорожание составило более 150%. Схожая картина наблюдается и по другим направлениям: вывоз мусора (ТБО) подорожал почти на 92%, водоотведение – на 89,6%, электроэнергия – на 71,6%, отопление – на 68,4%.

Инфографика: BAQ.KZ

При этом газ оказался наименее подвержен колебаниям – из-за государственного регулирования цен. Согласно данным Комитета по регулированию естественных монополий, тарифы на сетевой газ менялись минимально и оставались стабильными большую часть анализируемого периода.

Пиковые годы – 2023 и 2024: что случилось?

До 2022 года темпы роста тарифов были относительно умеренными. Однако уже в 2023 году ситуация резко изменилась: коммунальные услуги стали дорожать вдвое быстрее, чем в предыдущие годы. По данным Бюро национальной статистики, если инфляция по итогам февраля 2024 года составила 12,8%, то тарифы на электроэнергию за тот же период выросли почти на 20%, а на водоотведение и вывоз мусора – на 29–34%.

К началу 2025 года общая инфляция снизилась до 9–10%, но это не затормозило рост коммунальных платежей. Холодная вода подорожала за год ещё на 70,7%, отопление – на 18,2%, электроэнергия – на 21%, канализация – на 17,3%. Даже вывоз мусора показал прибавку в 11%.

Осенью 2024 года многие казахстанцы с удивлением – и негодованием – обнаружили, что счета за воду стали выше на 50–60% по сравнению с тем же периодом год назад. При том, что общая инфляция в стране тогда не превышала 8,5%.

Как растут тарифы по регионам

Тарифная нагрузка отличается в зависимости от региона. Так, в Астане с 1 января 2025 года холодная вода стоит 158,93 тенге за кубометр (+18% к предыдущему году), канализация – 134,96 тенге (+11%). Электроэнергия, согласно данным столичного управления энергетики, в конце 2024 года продавалась по 24,43 тенге за киловатт-час.

В Алматы, к февралю 2025 года базовый тариф на холодную воду для населения достиг 91 тенге за кубометр, а средний – около 135 тенге. Для сравнения: в начале 2023 года средний тариф был ниже 100 тенге.

Таким образом, если процентный рост присутствует по всей стране, то в абсолютных цифрах платежи различаются существенно – из-за разной изначальной базы.

Почему коммуналка дорожает: главные причины

Скачок тарифов – это не каприз властей, а вынужденная мера. По данным Министерства энергетики РК, ключевой причиной стало критическое состояние инфраструктуры. Более 60% теплотрасс и сетей водоснабжения по стране изношены. Вспомнить хотя бы резонансные аварии: массовое отключение тепла в Экибастузе зимой 2022 года или проблемы в Риддере, когда сотни семей остались без отопления.

В 2023 году была запущена государственная программа "Тариф в обмен на инвестиции". Её суть: монополисты получают право повышать тарифы, но обязуются взамен инвестировать в модернизацию сетей, установку счётчиков и внедрение новых технологий. Контролирует реализацию программы Агентство по защите и развитию конкуренции.

Не менее значимым фактором стал рост себестоимости. Уголь, топливо, строительные материалы, электроэнергия – всё это дорожало в 2021–2023 годах. В тарифы заложены также расходы на оплату труда сотрудников коммунальных предприятий. По словам представителей отрасли, без повышения зарплат они рисковали потерять квалифицированные кадры.

Немаловажно, что в течение многих лет тарифы сознательно сдерживались. Они не индексировались на фоне инфляции, что привело к хроническому дефициту средств у коммунальных предприятий. Когда "накопившийся долг" в инвестициях стал критическим, началась быстрая коррекция.

Влияние оказали и внешние факторы. Санкционные ограничения, удорожание импорта, ослабление курса тенге – всё это повысило расходы компаний. Например, импорт насосного и счётного оборудования подорожал на 30–40% по сравнению с 2021 годом, что повлияло на сметы проектов.

Отдельно стоит упомянуть вопрос доверия. В 2024 году в обществе активно обсуждались случаи коррупции и неэффективности в крупных компаниях, в том числе вокруг нацоператора "QazaqGaz". Общество справедливо задаётся вопросом: почему платим больше – а качество услуг остаётся прежним?

Как растущие тарифы отражаются на жизни людей

Коммуналка уже давно перестала быть "незаметной" частью семейного бюджета. По данным аналитиков Halyk Finance, в 2020 году среднестатистическая казахстанская семья тратила на услуги ЖКХ около 5% своих доходов. К началу 2025 года этот показатель вырос до 9–11%.

Жители квартир площадью 60–70 кв.м стали платить на 3–5 тысяч тенге больше в месяц. Для многих семей это серьёзная нагрузка. Особенно тяжело приходится пенсионерам, многодетным, малообеспеченным.

В ряде регионов внедряются меры поддержки. По информации акимата Алматы, с июля 2023 года более 141 тысячи горожан получили компенсации за коммунальные платежи. Общий объём выплат превысил 5,5 миллиарда тенге. В других регионах также работают адресные субсидии – но охват пока ограничен.

Экономика на перепутье: польза и риски

Рост тарифов, с одной стороны, даёт импульс экономике. По данным Министерства нацэкономики, в 2023 году инвестиции в сферу электро-, тепло- и газоснабжения выросли на 56%, составив 1,2 триллиона тенге. В водоснабжение и канализацию – почти на 24%, или 598,6 млрд тенге.

Это означает рабочие места, загрузку для строительных компаний и поставщиков оборудования, рост налоговых поступлений. Но с другой стороны – растущие расходы ложатся на плечи бизнеса. Себестоимость продукции увеличивается, что отражается на конечных ценах для потребителей. Коммунальная инфляция передаётся по всей экономике.

Власти утверждают, что "тарифная реформа" – это инвестиция в будущее. В 2025 году в ряде городов запущены проекты по полной реконструкции теплосетей, модернизации насосных станций, установке автоматических счётчиков и переходу на дифференцированную тарификацию.

Однако без доверия людей любые реформы рискуют оказаться под угрозой. Казахстанцы всё чаще задаются вопросом: куда идут их деньги? Если в ближайшие два–три года не будет видимых улучшений, скепсис будет только расти.