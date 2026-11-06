Цены в Армении вышли за пределы плана: Центробанк второй раз подряд поднял ставку

Инфляция в Армении в октябре составила 4,3% при плане в 3%. Центробанк уже второй раз подряд поднял ставку и оценил, как ускорится рост цен, если подорожает газ.

По данным Статистического комитета Армении, за месяц цены выросли на 0,3%, а за январь-октябрь 2026 года на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В госбюджете на 2026 год инфляция заложена на уровне 3% плюс-минус 1%. Центробанк ожидает по итогам года 4,2-4,5% в зависимости от сценария, а в 2027 году 2,7-3,4%.

3 ноября ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования на 0,25 п.п., до 7%. Это второе повышение подряд, в сентябре регулятор поднял ставку впервые с декабря 2022 года.

Отдельный риск связан с газом. Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян рассказал, как может отразиться на ценах его подорожание.

«Согласно нашим экспертным оценкам, с точки зрения чувствительности, если цены на газ вырастут на 10%, наша инфляция будет примерно на 0,8% выше», – сказал Галстян.

Прямой эффект, с учетом сжиженного газа и газовой составляющей в цене электроэнергии, он оценил примерно в 0,6%. Еще 0,1-0,2% может добавить подорожание продукции отраслей, которые используют газ в производстве. При этом зависимость не обязательно будет линейной при росте цен на 20%, 30% или 40%.

Конкретного сценария изменения цен на газ у ЦБ пока нет.

«Такой информации у нас до сих пор нет, поэтому построение какого-либо сценария по этому поводу, мне кажется, преждевременно. Поэтому мы просто провели анализ чувствительности», – пояснил глава ЦБ.

Ранее широкий резонанс вызвало заявление Галстяна об «апокалиптическом» сценарии. В его основе лежали расчеты, по которым цена газа для Армении могла бы вырасти на 69%, с 177,5 до 300 долларов за тысячу кубометров. Позже глава ЦБ уточнил в парламенте, что этот сценарий охватывает группу маловероятных событий и не связан только с газом.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что даже такое подорожание не приведет к «апокалипсису» в экономике. Официальных сигналов о повышении цены российского газа Армения не получала.