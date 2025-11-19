Правительство и финансовый регулятор готовят новые правила для маркетплейсов и розничных магазинов: планируется обязательное указание двух цен – "сразу" и "в рассрочку", а также ограничение комиссий и переплат. Сейчас комиссии маркетплейсов достигают 25%, что напрямую влияет на стоимость для покупателей, передаёт BAQ.KZ.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова пояснила, что сегодня продавец, размещая товар на маркетплейсе, получает полную оплату и не знает, каким способом покупатель произвёл оплату – наличными, в кредит или в рассрочку. При этом платформы удерживают комиссии от 5% до 25%, что увеличивает итоговую стоимость товара.

"Важно отметить, что продавец, получая оплату, не знает, каким способом товар был оплачен. Покупатель же видит рассрочку, скидки или цену "за наличный расчёт", но не всегда понимает, как она формируется. С точки зрения конкуренции и расширения доступа для продавцов и покупателей, мы считаем правильным, чтобы маркетплейсы банков указывали двойные цены – если товар продаётся в рассрочку, должна быть понятная цена, включающая процент", - рассказала Абылкасымова.

Вице-премьер Серик Жумангарин добавил, что, если товар продаётся в рассрочку, переплата не должна превышать установленные законом пределы.

"Максимальная процентная ставка по кредитам уже определена. Если комиссия формируется за счёт кредитных средств, она не должна выходить за пределы нормативов", - рассказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что в магазинах техники часто применяется другая схема – продавец сам закладывает стоимость рассрочки, увеличивая цену на 15–20%. Ранее указывать два ценника было запрещено, и покупатель с наличными фактически переплачивал. Теперь будет обязательное разделение стоимости: цена при оплате сразу и цена в рассрочку, с подробным указанием переплаты.

Тимур Сулейменов также отметил, что инструмент BNPL (Buy Now, Pay Later) является новым и быстро распространяющимся, поэтому готовых решений пока нет ни в одной стране.

"Нужно обеспечить защиту прав потребителей, раскрытие условий и корректный расчёт долговой нагрузки. Рассрочка – это такое же финансовое обязательство, как кредит, и оно должно учитываться при оценке рисков", - добавил Сулейменов.

Кроме того, Правительство и Агентство намерены обновить методику расчёта предельных ставок. Она будет учитывать реальные риски – размер первоначального взноса, срок рассрочки и отношение суммы займа к стоимости товара (LTV).