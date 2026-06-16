Цены замедлятся? ЕАБР дал оптимистичный прогноз для Казахстана

Евразийский банк развития прогнозирует снижение инфляции в Казахстане до 5% к 2028 году. Согласно новому макроэкономическому прогнозу банка, в 2026 году инфляция составит 9,7%, после чего начнет постепенно замедляться. Среди основных рисков аналитики называют рост мировых цен на продовольствие и удобрения, а также высокие инфляционные ожидания населения.

В ЕАБР также ожидают дальнейшего снижения базовой ставки: с прогнозируемых 17,3% в текущем году до 9,1% к 2028 году. При этом экономика Казахстана, по оценке банка, будет расти в среднем на 5,5% в год. Драйверами роста станут крупные инвестиционные проекты, развитие инфраструктуры и высокие цены на нефть.

По словам старшего аналитика ЕАБР Айгуль Бердигуловой, в стране реализуется около 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге. Напомним, 5 июня Национальный банк Казахстана впервые с 2024 года снизил базовую ставку на фоне замедления инфляции до 10,4% в мае. Одновременно регулятор улучшил прогноз по росту ВВП страны до 4,5–5,5%.