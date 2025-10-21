В Семее произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 октября 2025 года около 16:29 на улице Каржаубайулы в Семее произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ. 60-летний водитель Hyundai Tucson, не убедившись в безопасности и не выбрав нужную скорость, врезался в стоявший впереди Nissan Skyline, за рулём которого находилась 41-летняя женщина.
От удара автомобили столкнулись цепочкой: повреждения получили также Toyota Camry, второй Hyundai Tucson, Volkswagen Golf и Kia Bongo. Водители Hyundai Tucson и Nissan Skyline были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Остальные участники аварии не пострадали, их автомобилям причинён материальный ущерб.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень травм пострадавших.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау