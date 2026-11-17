Долю внутристрановой ценности в закупках товаров в рамках крупных нефтегазовых проектов планируют увеличить с 15% до 30% к 2029 году. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Речь идет о крупнейших операторах нефтегазовых проектов Казахстана: ТШО, КПО и НКОК.

По данным Министерства энергетики, в 2025 году общий объем закупок товаров, работ и услуг этих компаний достиг 2,837 трлн теңге. Это на 4% больше, чем годом ранее.

При этом объем внутристрановой ценности составил 1,595 трлн теңге, или 56,2%.

Какие обязательства предусмотрены

Министерство энергетики совместно с операторами утвердило программы развития внутристрановой ценности, предусматривающие целевые показатели участия казахстанских производителей.

«Утверждены программы развития внутристрановой ценности товаров, работ и услуг ТШО, НКОК, КПО, включающие ряд целевых индикаторов. Планируется увеличение доли внутристрановой ценности в разрезе крупных проектов с 15 до 30% к 2029 году», – сообщил Аккенженов.

Кроме того, изменения внесены в Кодекс о недрах и недропользовании. Теперь контракты на недропользование должны предусматривать обязательства по минимальной доле местного содержания в закупаемых товарах.

В настоящее время проводится работа по закреплению минимальных показателей внутристрановой ценности на уровне 30% в товарах и 80% в работах и услугах.

Контракты с отечественными предприятиями

По итогам нефтегазового форума в 2025 году были заключены договоры на сумму около 200 млрд теңге.

В октябре 2026 года по результатам отраслевого форума и дней открытых дверей ТШО, КПО и НКОК подписаны 10 меморандумов о дальнейшем сотрудничестве и 27 контрактов с отечественными производителями на общую сумму 301,5 млрд теңге.

Также были изменены тендерные процедуры операторов для расширения возможностей участия казахстанских предприятий в закупках.