Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) после завершения масштабного расширения Тенгизского месторождения вышла на проектную мощность и планирует по итогам 2026 года добыть до 40 млн тонн нефти, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве энергетики, суточная добыча на месторождении уже достигла около 120 тыс. тонн нефти.

За первое полугодие 2026 года ТШО добыло 16,6 млн тонн. Теперь компании предстоит значительно увеличить темпы производства, чтобы выполнить годовой план.

Во время рабочей поездки в Атыраускую область министр энергетики Ерлан Аккенженов обсудил с руководством ТШО текущие производственные показатели и дальнейшие планы компании.

По словам министра, после завершения проекта расширения ключевой задачей становится стабильная работа всех производственных объектов.

«Тенгиз – один из ключевых проектов нефтегазовой отрасли Казахстана. Новые мощности вышли на проектный уровень, теперь важно обеспечить стабильную и надежную работу всего производственного комплекса», – отметил Ерлан Аккенженов.

Генеральный директор ТШО Билли Лакоби подчеркнул, что компания продолжит уделять приоритетное внимание промышленной безопасности, охране окружающей среды и надежной эксплуатации производственных объектов.

Кроме того, стороны обсудили развитие казахстанского содержания и участие отечественных поставщиков в реализации проекта.