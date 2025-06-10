Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев провёл встречу с вице-президентом компании Meta доктором Саймоном Милнером, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили вопросы развития искусственного интеллекта, подготовки кадров в сфере ИТ, кибербезопасности и, в частности, защиты детей и подростков в цифровой среде.

В рамках инициативы Meta на базе Maqsut Narikbayev University состоялся тематический форум с участием представителей государственных органов, академического сообщества, общественных организаций и молодёжи. Участники обсудили меры по профилактике кибербуллинга, ограничению доступа к вредоносному контенту, а также развитию онлайн-инструментов контроля, обеспечивающих баланс между защитой и правами подростков.

Одним из ключевых новшеств стала презентация функции 1Аккаунты для подростков1 в Instagram. Она разработана специально для пользователей младше 16 лет и предусматривает:

ограничение круга лиц, имеющих доступ к аккаунту;

автоматическую фильтрацию чувствительного контента;

блокировку оскорбительных слов в комментариях и сообщениях;

скрытие публикаций от незнакомых пользователей;

отключение уведомлений в ночное время;

установку лимитов времени на использование приложения.

По словам представителей Meta, функция разработана с учётом международных исследований и экспертных рекомендаций родителей. В ближайшее время она станет доступна и для пользователей в Казахстане.

Министр Жаслан Мадиев подчеркнул, что государство последовательно работает над созданием этичной и безопасной цифровой среды, особенно в вопросах, касающихся детей и подростков: "Технологии должны служить интересам человека. Важно, чтобы цифровая трансформация сопровождалась механизмами защиты уязвимых групп, особенно детей. Мы поддерживаем внедрение международных решений, направленных на обеспечение безопасности в онлайн-пространстве".

В ведомстве отметили, что Казахстан продолжит сотрудничество с глобальными ИТ-компаниями в области цифровой безопасности, особенно в сфере защиты детей в интернете.