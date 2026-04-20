Цифровая экология Казахстана: как государство переводит отходы под контроль данных

В Казахстане начинается системная цифровая трансформация экологической сферы. Речь идёт не только о внедрении технологий, но и о полной перестройке управления отходами — от их образования до переработки. Основой изменений становятся нормы Экологический кодекс Республики Казахстан и новая Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы, утверждённая правительством. Подробнее — в обзоре BAQ.KZ.

Реформа отрасли: от захоронения к переработке

Сегодня система обращения с отходами в Казахстане по-прежнему ориентирована на полигоны. По данным профильных ведомств и отраслевых исследований, перерабатывается лишь около 3–5% коммунальных отходов. Основной объём продолжает захораниваться, что создаёт долгосрочные экологические риски.

При этом, по информации Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в стране накоплены миллиарды тонн промышленных и бытовых отходов. Эта цифра формировалась десятилетиями и сегодня требует системного решения.

Именно поэтому новая концепция закрепляет переход к циркулярной экономике, где отходы рассматриваются как вторичный ресурс, а не как конечный продукт.

Цифровой учёт: каждый отход под контролем

Ключевым элементом реформы становится внедрение единого цифрового учёта отходов. Речь идёт о создании системы, в которой будет фиксироваться весь путь отходов — от предприятия или домохозяйства до переработки или утилизации.

Как поясняют в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, это позволит решить одну из главных проблем отрасли — отсутствие точной и полной статистики. До сих пор данные о реальных объёмах отходов, их перемещении и переработке часто разрознены или неполны.

Цифровая система должна обеспечить прозрачность и прослеживаемость потоков, а также снизить риск нелегальных свалок и «серых» схем.

«Жасыл даму» и единый оператор отрасли

Центром цифровой трансформации становится Жасыл даму. На его базе формируется единая платформа управления отходами.

Оператор уже сегодня администрирует систему расширенной ответственности производителей (РОП), а в рамках реформы его функции расширяются — от сбора данных до координации всей отрасли.

По сути, речь идёт о создании единого цифрового «ядра», через которое будет проходить информация обо всех отходах в стране.

Цифровая экология: контроль выбросов и данных

Цифровизация затрагивает не только отходы, но и экологический мониторинг. В Казахстане внедряются автоматизированные системы контроля выбросов на промышленных предприятиях.

Такие системы позволяют в режиме реального времени отслеживать загрязнение воздуха и передавать данные в государственные органы. Это закреплено требованиями Экологический кодекс Республики Казахстан.

Параллельно развиваются цифровые платформы, где аккумулируются данные о состоянии окружающей среды. Это даёт возможность принимать решения на основе аналитики, а не постфактум.

Электронные отходы: самая сложная категория

Отдельной проблемой остаются электронные отходы. Они содержат опасные вещества и требуют специальной переработки.

Согласно требованиям Экологический кодекс Республики Казахстан, их захоронение запрещено. В стране уже работают десятки предприятий по переработке e-waste, однако уровень сбора остаётся низким.

Значительная часть такой техники по-прежнему не попадает в систему переработки, что снижает эффективность всей отрасли.

Почему цифровизация пока не даёт быстрых результатов

Несмотря на реформы, отрасль сталкивается с объективными ограничениями. В ряде регионов отсутствует необходимая инфраструктура — сортировочные линии, перерабатывающие мощности и логистика.

Кроме того, низкая вовлечённость населения в раздельный сбор отходов остаётся серьёзным фактором. Без изменения повседневного поведения граждан цифровые системы не смогут работать в полную силу.

Эксперты также отмечают, что внедрение цифрового учёта — это длительный процесс, требующий интеграции бизнеса, государства и IT-инфраструктуры.

В рамках Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы планируется создать полноценную цифровую систему управления отходами, увеличить долю переработки и снизить нагрузку на полигоны.

Также ожидается развитие рынка вторичных ресурсов и привлечение инвестиций в перерабатывающие проекты. В перспективе отходы должны стать частью экономики, а не только экологической проблемой.

Цифровизация экологической сферы в Казахстане — это не точечная реформа, а попытка изменить всю систему управления отходами. Государство делает ставку на прозрачность, контроль и данные.

Однако успех будет зависеть не только от технологий, но и от того, насколько быстро удастся решить инфраструктурные проблемы и вовлечь общество в новые правила обращения с отходами.