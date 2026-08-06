В казахстанских школах обновят два предмета. «Цифровая грамотность» в 1-4 классах получит название «Цифровая грамотность и искусственный интеллект», а «Информатика» в 5-11 классах станет «Информатикой и искусственным интеллектом». Изменения подтвердили в Министерстве просвещения, передает BAQ.KZ.

Поменяются не одни названия. В программы включили новые разделы об искусственном интеллекте и 43 цели обучения для школьников разных возрастов.

Работа началась после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которое он дал на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. С сентября того же года содержание предметов обновляли поэтапно.

Правовую основу закрепили позднее. В ноябре 2025 года в Казахстане приняли закон «Об искусственном интеллекте», а в мае 2026 года вышел указ Президента о внедрении ИИ в систему среднего образования.

После этого были обновлены государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы и типовые учебные программы.

Чему будут учить в начальных классах

Для учеников 1-4 классов предусмотрено 17 целей обучения в разделе «Медиаграмотность и ИИ».

Детям будут объяснять, как работает искусственный интеллект на простых примерах из повседневной жизни. В программу войдут основы цифровой безопасности, защита персональных данных и правила ответственного поведения в интернете.

В 5-9 классах предусмотрено 14 целей обучения. Они войдут в разделы «Компьютерное мышление и программирование» и «Здоровье, безопасность и ИИ».

Школьников научат работать с инструментами искусственного интеллекта во время учебы, правильно составлять запросы и критически проверять полученные ответы. Отдельные темы посвятят кибербезопасности и академической честности.

Старшеклассники изучат нейронные сети и машинное обучение

Для 10-11 классов подготовили 12 целей обучения в разделе «Управление данными и искусственный интеллект».

Старшеклассникам будут объяснять принципы работы ИИ и способы его практического применения. В программу включили основы машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии.

В Минпросвете отмечают, что школьники уже регулярно обращаются к ИИ в повседневной жизни. Теперь их намерены учить осознанно, результативно и ответственно работать с такими инструментами.

Обновленные программы прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное экспертное заключение. Сейчас документы находятся на стадии утверждения в установленном порядке.

Для учителей разрабатывают методические рекомендации по безопасной работе с искусственным интеллектом во время занятий.