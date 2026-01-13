В 2025 году через Цифровую карту семьи (ЦКС) 529,6 тыс. граждан получили SMS-уведомления о возможности проактивного получения государственных услуг в социально-трудовой сфере. Беззаявительным порядком оформления пособий и социальных выплат воспользовались более 276,2 тыс. человек, передает BAQ.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, Цифровая карта семьи формируется на основе сведений, поступающих из действующих информационных систем государственных органов. В настоящее время в системе содержатся данные о 20 млн граждан Казахстана, что соответствует более 6,2 млн семей.

Цифровая карта семьи предусмотрена Социальным кодексом РК как инструмент учета и анализа данных при формировании среднесрочных и долгосрочных направлений социальной политики. Также система используется для информирования граждан о возможности получения отдельных видов государственной поддержки в зависимости от их социального статуса.

На сегодняшний день через ЦКС без обращения граждан оформляются 11 видов пособий и социальных выплат. В их числе — социальные выплаты на случай утраты трудоспособности и потери работы, пособия и выплаты по потере кормильца, пособия по рождению ребенка и по уходу за ним, выплаты родителям и опекунам детей с инвалидностью, пособия по инвалидности, пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", адресная социальная помощь, а также единовременная выплата на погребение.

Кроме того, через Цифровую карту семьи направляются автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроках истечения или продления статуса "қандас", а также о мерах содействия занятости для лиц, зарегистрированных в качестве безработных.