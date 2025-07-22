На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил доклад о цифровой трансформации и совершенствовании миграционной политики, передаёт BAQ.KZ.

"В отчетном году гражданам и организациям доступно 23 госуслуги в сфере миграции, из которых 13 в онлайн-формате", — сообщил министр.

Всего в онлайн-формате за год было оказано 2,4 миллиона услуг. Самыми востребованными остаются выдача удостоверений личности, регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, а также разрешения на временное проживание для иностранцев.

Жаслан Мадиев отметил, что в рамках цифровизации разрабатываются новые подходы к сопровождению мигрантов. В качестве примера он привёл кейс "Иммигрант":

"Процесс включает до 10 госуслуг и сопровождается многократной проверкой одних и тех же данных. Отсутствие автоматизации и единой информационной системы приводит к задержкам, ошибкам и высокой нагрузке на госорганы", — рассказал министр.

В новой цифровой модели, по его словам, цель визита и данные заявителя известны заранее, процедуры объединяются в единую услугу, проверки автоматизируются, а взаимодействие с заявителем проходит через единый цифровой портал. Это позволит сократить количество процедур на 60–70%, снизить сроки, устранить дублирование и повысить прозрачность.

Для привлечения цифровых специалистов были запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.

"Первая программа позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Теперь оформление ИИН и ЭЦП возможно через загранучреждения, а подтверждение дохода больше не требуется. Digital Nomad Visa впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории Казахстана.

"На сегодняшний день получены 204 заявки на участие в программах. Выданы первые 2 визы гражданам Алжира и Ботсваны", — добавил министр.

Также он представил мобильное приложение QazETA, размещённое 15 июля 2025 года в Playmarket. Оно предоставляет иностранцам доступ к миграционным и туристическим сервисам, информации о транспорте, связи, бизнесе, инвестициях и безопасности.

По словам министра, в октябре в приложении планируется запуск новых цифровых инструментов — ETA (электронное разрешение на въезд) и E-residency — возможности удалённой регистрации в юрисдикции МФЦА без личного присутствия в Казахстане.