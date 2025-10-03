Премьер-министр РК Олжас Бектенов на XVI Евразийском форуме KAZENERGY подчеркнул, что цифровизация становится ключевым преимуществом Казахстана в регионе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в энергетике и нефтегазовой отрасли активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Они применяются для геологоразведки, оптимизации добычи, транспортировки и переработки. В отрасли уже действуют цифровые платформы: OilTrack – для отслеживания движения нефтепродуктов, "Цифровой контракт" – для автоматизации процессов недропользования, а также система "Цифровое распределение нефти и ГСМ", обеспечивающая прозрачность и контроль.

"Мы ускоряем технологическое обновление отрасли. Методы повышения нефтеотдачи, цифровизация разведки и добычи, использование искусственного интеллекта для анализа данных позволяют увеличивать добычу не только на действующих месторождениях, но и раскрывать потенциал малых и средних", – отметил премьер-министр.

Бектенов напомнил, что в Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, что отражает стратегическую ориентацию страны на инновации и ускоренную интеграцию цифровых решений.

Вместе с тем, подчеркнул министр, растущие энергетические потребности требуют наращивания производства энергии. В этом контексте особое значение приобретают редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов выступать надежным партнером для мира.

"Строительство атомной электростанции – это стратегический шаг к чистой энергии и независимости", – резюмировал Бектенов.