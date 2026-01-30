По состоянию на 30 января 2026 года в Государственную информационную систему "Реестр казахстанских товаропроизводителей" было подано 11 609 заявок. Из них отклонено 2 556 заявок от 457 субъектов, включая 206 заявок от 41 компании с низким скорингом, передает BAQ.KZ.

Всего на сегодняшний день в Реестре зарегистрированы 2 671 заявка от 605 производителей.

Некоторые предприятия, включая ТОО "SapAZ", ТОО "ДатаХимПром", ТОО "Samruk Orda", ТОО "Reemax", ТОО "Golden Way LTD", ООИ "Шебер" и "DD21", не подтвердили наличие реальной производственной деятельности. Их документы и видеоматериалы не соответствовали заявленным данным, поэтому заявки были отклонены.

"Цифровая верификация позволяет исключить случаи формального присвоения статуса казахстанского товаропроизводителя. Реестр фиксирует именно наличие реальной производственной деятельности, а не только пакета документов", — отметил директор департамента развития промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства промышленности и строительства РК.

Реестр КТП формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанских производителей и обеспечивает прозрачность процедур. Ранее на основании индустриальных сертификатов в Реестр автоматически были перенесены 1 924 предприятия, уже подтвердившие свой статус.