Алматы подхватил тренд на «умный» Наурыз, представив масштабную программу цифровой трансформации городских празднеств. В мегаполисе развернули сразу 100 тематических юрт и внедрили 15 уникальных IT-решений для горожан, передает BAQ.KZ.

Праздник охватил более 400 тысяч офлайн-посетителей, в то время как в интернете за событиями следили свыше 1,5 миллиона человек. Информационный фон обеспечивали 500 баннеров и LED-экранов, а на сценах города выступили 300 артистов, включая Розу Рымбаеву и группу «Музарт», объединив технологичный подход с духом национальных традиций.