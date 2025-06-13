Лишь 15% казахстанских родителей используют программы родительского контроля для мониторинга гаджетов своих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития, посвящённого безопасности детей в цифровом пространстве, передает BAQ.KZ.

По данным аналитиков Energyprom.kz и социологов, около 73% взрослых признают, что проблема цифровой зависимости подростков для них актуальна. Однако реальных мер по контролю за использованием интернета предпринимает лишь малая часть — 15,4% в городах и 14,8% в сельской местности. Ещё треть опрошенных знают о таких программах, но не используют их. Наиболее тревожный показатель — свыше 35% респондентов даже не слышали о возможностях цифрового родительского контроля.

Разрыв в подходах наблюдается и на региональном уровне. В Улытауской области о защите детей в интернете заботятся более активно: 64,7% опрошенных там используют специальные приложения. А вот в Шымкенте — этот показатель составляет всего 6,7%. Более 87% шымкентцев либо вовсе не слышали о таких программах, либо не считают нужным их применять. Аналогичная ситуация отмечается и в других южных регионах — Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях.

Эксперты КИОР подчёркивают, что дети в Казахстане начинают пользоваться гаджетами уже с шести лет, а подростки от 13 до 17 лет активно используют смартфоны для выхода в интернет и просмотра контента в соцсетях. Согласно данным Бюро нацстатистики, за последние пять лет казахстанские школьники стали проводить в интернете на 15–30 минут больше в день, одновременно сокращая время, отведённое на учёбу.

Основные причины, по которым родители устанавливают контроль: защита от нежелательного контента и отслеживание местоположения ребёнка. Однако 10% взрослых считают, что такие меры являются вмешательством в личное пространство подростков.