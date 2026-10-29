Цифровизация должна приносить доход: какую задачу поставил Токаев

Казахстан переходит к новому этапу цифровизации, в котором технологии должны не только упрощать получение государственных услуг, но и создавать возможности для заработка, предпринимательства и экономического роста. В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу формирования «народной цифровой экономики», основанной на искусственном интеллекте. Что изменится для граждан и бизнеса, какие поручения получило Правительство и почему прежних подходов к цифровизации уже недостаточно – в аналитическом обзоре BAQ.KZ.

В последние годы цифровизация стала привычной частью жизни казахстанцев. Электронные государственные услуги, мобильный банкинг, маркетплейсы и онлайн-платежи существенно изменили способы взаимодействия граждан с государством и бизнесом.

Однако наличие цифровых сервисов еще не означает формирования полноценной цифровой экономики. Именно на этом различии Президент сосредоточил внимание в своем девятом Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Если в сентябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить Казахстан в цифровую страну в течение трех лет, то в октябре 2026-го обозначил следующий этап – использование технологий непосредственно для повышения доходов населения, развития производства и изменения экономических отношений.

Фактически речь идет о переходе от цифровизации существующих процессов к созданию новых экономических возможностей.

От электронного правительства к экономике данных

Цифровая инфраструктура Казахстана формировалась на протяжении многих лет. Развитие электронного правительства, мобильных банковских приложений и цифровых платформ позволило перевести значительную часть повседневных операций в дистанционный формат.

В Послании Президент отметил, что страна уже располагает необходимой основой для дальнейшей технологической трансформации.

По его словам, началось строительство инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan. Запущены два суперкомпьютера, до конца 2026 года планируется ввести третий. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспийского моря, продолжается строительство центров обработки данных.

Но наличие современной инфраструктуры, подчеркнул Глава государства, необходимо подкреплять практическими экономическими результатами.

«Но надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий. Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы. Мы, по сути, только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем. Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Эта часть Послания обозначила один из главных вопросов дальнейшего развития отрасли: как перейти от количества внедренных информационных систем к измеримому экономическому эффекту.

Для государственных органов таким результатом может стать сокращение расходов и административных процедур, для предприятий – рост производительности, а для граждан – расширение возможностей трудоустройства и получения доходов.

При этом Президент фактически указал на необходимость пересмотра подходов к государственным IT-проектам. В центре внимания должна находиться не сама технология, а задача, которую она помогает решить.

Смартфон как инструмент заработка: что такое народная цифровая экономика

Одним из центральных понятий нового Послания стала «народная цифровая экономика».

В отличие от традиционной цифровизации государственных услуг, эта модель предполагает более широкое участие населения в экономической деятельности через цифровые платформы.

Речь идет о возможностях дистанционной работы, электронной торговли, предоставления услуг и реализации продукции независимо от места проживания.

«На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей. Нужно сменить парадигму, рассмотреть стоящие перед нами задачи с другого ракурса. Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику. В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда. Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга – дорогостоящей игрушкой, убивающей время, сколько эффективным рабочим инструментом», – подчеркнул Президент.

С экономической точки зрения такой подход предполагает изменение роли цифровых платформ. Они должны использоваться не только для приобретения товаров и услуг, но и для организации предпринимательской деятельности, поиска клиентов и выхода на новые рынки.

Особое значение это может иметь для жителей небольших населенных пунктов, где традиционные возможности трудоустройства и сбыта продукции ограничены.

Однако развитие цифровой занятости требует не только доступа к интернету. Необходимы понятные правила налогообложения, оформления доходов, социальной защиты и взаимодействия с цифровыми платформами.

Именно поэтому Президент поручил Правительству до конца 2026 года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости.

Пока это поручение, а не уже действующий новый порядок. Его практическое значение будет зависеть от содержания будущих правовых норм и условий их применения.

Цифровизация должна выйти за пределы крупных городов

Отдельным направлением Послания стало сокращение различий между городскими и сельскими территориями.

Президент подчеркнул, что возможности участия в цифровой экономике не должны зависеть от места проживания человека.

Для этого предлагается объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

Одна из конкретных задач – помочь сельским производителям выходить на рынки сбыта.

В 2027 году Правительству совместно с бизнес-сообществом поручено запустить в нескольких регионах пилотные проекты цифрового развития. Они должны предоставить сельским предпринимателям дополнительные инструменты для продажи произведенной продукции.

В случае успешной реализации такие механизмы предполагается распространить на другие регионы страны.

Для сельской экономики эта инициатива имеет практическое значение.

Даже при наличии качественной продукции небольшие производители могут сталкиваться с ограниченным доступом к покупателям, высокой стоимостью доставки и зависимостью от посредников.

Использование цифровых платформ потенциально позволяет расширить рынок сбыта. Однако для этого недостаточно создать электронную площадку. Необходимы работающая логистика, доступные финансовые услуги и возможности организации поставок.

Поэтому результат цифровизации сельского предпринимательства будет зависеть от того, насколько новые платформы смогут объединить производителей, покупателей, транспортные компании и финансовые организации.

Какие результаты покажут эффективность нового курса

Послание 28 октября 2026 года обозначило переход к новому этапу технологического развития Казахстана, но значительная часть поставленных задач пока находится на стадии подготовки и будущей реализации.

Более долгосрочные задачи связаны с коммерциализацией искусственного интеллекта, развитием токенизации активов, модернизацией государственного управления и укреплением энергетической инфраструктуры.

В оценке этих инициатив принципиально важно учитывать их конечный результат.

Например, создание цифровой платформы еще не означает появления новых рабочих мест. Для этого необходимо, чтобы граждане действительно могли получать через нее доход, а предприниматели – увеличивать продажи и расширять производство.

Аналогично внедрение искусственного интеллекта в государственном органе имеет практическое значение лишь в том случае, если оно сокращает затраты, повышает качество решений или упрощает взаимодействие с населением.

Именно поэтому заявленный переход к народной цифровой экономике предполагает изменение самого подхода к измерению технологического прогресса.

Казахстан вступает в этап, когда цифровизация должна оцениваться не количеством разработанных систем и приложений, а их вкладом в развитие экономики и повышение благосостояния населения.

Послание 2025 года определило технологическую трансформацию одним из стратегических приоритетов страны. Обращение 2026 года конкретизировало дальнейшую задачу – превратить существующую цифровую инфраструктуру в инструмент экономического развития.

Теперь ключевой вопрос заключается в том, насколько быстро заявленные инициативы получат законодательное и практическое продолжение и смогут ли они создать новые возможности для граждан и бизнеса.

Именно результаты этой работы покажут, сможет ли Казахстан перейти от цифрового государства к полноценной цифровой экономике.