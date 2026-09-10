Казахстан переводит здравоохранение от разрозненных информационных систем к единому цифровому контуру. Параллельно власти расширяют проекты с искусственным интеллектом, телемедициной, контролем лекарств, вакцинами и безопасностью медработников. Первые результаты цифрового контроля уже позволили предотвратить расходы на 31 млрд тенге и сократить необоснованное потребление медицинских услуг примерно на 7 млрд тенге.

Ход работ рассмотрел Премьер-министр Олжас Бектенов на совещании с руководством министерств здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития и представителями казахстанских IT-компаний.

Речь шла об исполнении поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации здравоохранения, данных в Послании «Справедливый Казахстан. Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Бектенову представили элементы новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с технологиями ИИ.

От 23 систем к единому цифровому контуру

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о переходе от 23 разрозненных систем к e-Densaulyq.

К этому времени оцифрованы сведения более чем о 21 тыс. медицинских организаций, 221 тыс. единиц медицинской техники и 257 тыс. медработников.

После объединения данных из медицинской системы исключили 400 тыс. неактуальных карт пациентов, с которыми были связаны 1,4 млн рецептов. По данным Минздрава, это позволило предотвратить расходы на 31 млрд тенге.

Необоснованное потребление медицинских услуг снизилось на 7,1%, или примерно на 7 млрд тенге. После объединения данных результативность выявления ошибок выросла в 3,5 раза.

По поручению Президента создается Единая государственная медицинская информационная система. Она должна объединить разрозненные частные системы и стать единым рабочим инструментом врача.

Сейчас объединены семь из 12 систем Минздрава. Данные вводятся один раз, документы формируются автоматически. За счет этого время, которое врач тратит на ввод информации, сократилось на 40%.

В Едином хранилище медицинских данных собрана информация из 12 частных медицинских информационных систем, реестров и справочников. Оно связано более чем с 50 системами государственных органов.

Данные, накопленные с 2012 года, с 1 июля 2026 года учитываются при оплате медицинской помощи на основе автоматического форматно-логического контроля.

Цифровая проверка выявила отсутствие лицензий на медицинскую деятельность у 38 организаций. Работу 27 из них приостановили.

Еще 2 188 медработников временно отстранили от работы из-за истечения срока действия сертификатов.

Система позволяет не допускать оплату фиктивных услуг. Среди выявляемых случаев Минздрав называет медобслуживание умерших людей, одновременную работу одного врача в учреждениях разных регионов, приписки и другие нарушения.

Для граждан сформирован единый цифровой профиль, где медицинские данные сохраняются независимо от места проживания и прикрепления. Онлайн-записью к врачу воспользовались 5,6 млн человек.

С 1 января 2027 года планируется запустить автоматические уведомления о необходимости пройти скрининг.

Обмен данными между системами здравоохранения и органов внутренних дел позволяет выявлять медицинские противопоказания к управлению транспортом. К настоящему времени приостановлено действие около 10 тыс. водительских удостоверений.

Более миллиарда упаковок лекарств прошли маркировку

Система маркировки и прослеживаемости лекарств охватила уже более 1 млрд упаковок.

Ценовой мониторинг ведется по 3 тыс. наименований препаратов. По 1 595 позициям, или 52%, цены остаются стабильными. По 800 наименованиям, или 26%, стоимость снизилась.

Совокупный экономический эффект Минздрав оценивает в 42,5 млрд тенге.

С 1 сентября 2026 года маркировка распространяется и на биологически активные добавки.

Вакцины, скорые и стационары подключают к цифровому контролю

На совещании представили несколько проектов с элементами ИИ.

Проект «Холодовая цепь» предназначен для автоматического контроля хранения и перевозки вакцин от склада до медицинской организации. Температурные датчики следят за условиями хранения, GPS отслеживает перевозку иммунопрепаратов.

Пилот проекта прошел в Карагандинской области в 2025 году. С 1 октября 2026 года начнется поэтапное распространение системы по стране. Она должна охватить более 3,5 тыс. объектов и 800 единиц специализированного транспорта во всех регионах.

Для защиты медицинских работников на базе решений АО «Казахтелеком» внедряются смарт-видеожетоны. Устройства фиксируют тревожные события и оценивают обстановку. При нападении или угрозе со стороны пациента сигнал автоматически поступает в Центр оперативного управления департамента полиции, после чего должен выехать ближайший патруль.

Проект уже запущен в Шымкенте и Жамбылской области. Его планируют завершить до конца 2026 года. Видеожетонами должны охватить 2,1 тыс. бригад скорой помощи и более 3,8 тыс. медработников.

Для приемных отделений стационаров внедряется система видеоаналитики с кнопками SOS. «Умные» камеры должны распознавать агрессивное поведение в отношении медперсонала и передавать информацию в полицию, медицинский ситуационный центр и службу охраны учреждения.

Дополнительно устанавливаются кнопки SOS, через которые граждане смогут самостоятельно вызвать патруль. Система внедряется в Астане, Шымкенте и Жамбылской области.

Телемедицина охватила 2,1 млн человек

С начала года в Казахстане проведено более 1 млн телеконсультаций. Дистанционные медицинские услуги получили свыше 2,1 млн человек, 39% из них живут в сельской местности.

Проект охватывает 655 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах и 72 учреждения уголовно-исполнительной системы.

С 1 сентября телемедицина начала внедряться при профилактических осмотрах школьников. Планируется охватить около 8 тыс. школ.

Дистанционно уже доступны ЭКГ, экспресс-анализы и обследования с цифровыми медицинскими приборами. Перечень планируют расширять за счет УЗИ, офтальмоскопии и других исследований.

Централизованная телерадиология с ИИ связывает более 400 медицинских учреждений. Алгоритмы анализируют снимки КТ, МРТ и маммографии.

По данным Правительства, время диагностики сократилось более чем в четыре раза, а выявляемость патологий на ранних стадиях выросла на 32,2%.

Единая система медицинских коммуникаций AKYLMED.AI внедряется для круглосуточной онлайн-записи пациентов, автоматического приглашения на скрининги и профилактические осмотры и сбора обратной связи после приема.

После подключения ИИ-помощников количество неявок пациентов в поликлиники сократилось почти в три раза. Нагрузка на регистратуры, по данным Правительства, заметно снизилась.

По итогам совещания Олжас Бектенов заявил, что единый цифровой контур должен повысить качество и доступность медицинской помощи.