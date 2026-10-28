Цифровизация повысит прозрачность использования бюджета — депутат
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Депутат Курултая Максут Насибулов, комментируя Послание Президента Касым-Жомарта Токаева, поддержал задачи по цифровизации экономики и внедрению искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ.
По мнению депутата, цифровые инструменты необходимы для повышения прозрачности государственных расходов и эффективности налогообложения.
«Нам нужны открытость, прозрачность, эффективное использование бюджета и эффективное налогообложение», - подчеркнул Насибулов.
Особое внимание он обратил на цифровизацию логистики. В Послании Глава государства назвал абсурдным управление глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных в эпоху искусственного интеллекта.
По словам Насибулова, проблема бумажного документооборота по-прежнему актуальна для отрасли.
«До сих пор многие логистические компании работают с бумажными документами: выписывают путевые листы, разрешения. Всё это необходимо перевести в цифровой формат. Мы, депутаты, поддерживаем эту работу», - отметил он.
Депутат выразил готовность участвовать в реализации обозначенных в Послании задач. Он также отметил практический опыт специалистов, занимающих руководящие должности в сфере цифровизации. По его мнению, опыт разработки и реализации технологических проектов поможет им выполнить поставленные задачи.
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