Цифровизация снизит нагрузку на экологических инспекторов

Внедрение автоматизированных систем экологического контроля позволит сократить нагрузку на государственных инспекторов и перевести значительную часть процедур в цифровой формат. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков в СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава комитета отметил, что сегодня экологическим инспекторам приходится выполнять ряд процедур вручную, включая проведение проверок и оформление соответствующих документов.

«На сегодняшний день действительно есть отток кадров. Хорошие, высококвалифицированные специалисты работают с довольно-таки сравнительно большими заработными платами в промышленных предприятиях», – сказал Ерболат Кожиков.

По его словам, цифровые инструменты должны частично компенсировать кадровую нагрузку.

Особое значение в этом вопросе имеет автоматизированный мониторинг эмиссий. При выявлении превышений система фиксирует данные без необходимости постоянного присутствия инспектора непосредственно на предприятии.

«АСМ однозначно снизит нагрузку на экологических инспекторов по тем или иным превышениям загрязняющих веществ в автоматизированном режиме», – подчеркнул он.

Кроме того, в Министерстве оцифровываются действия самих государственных инспекторов.

«На сегодняшний день уже есть соответствующие цифровые инструменты у инспекторов, начиная с планшета и заканчивая видеорегистраторами. Поэтому намного снизится нагрузка и, соответственно, экологические инспекторы будут все действия производить в цифровом формате», – сообщил председатель комитета.

По его словам, с начала следующего года планируется дальнейший переход к автоматизированному направлению уведомлений и сокращению необходимости в ряде процедур, связанных с физическим посещением предприятий.