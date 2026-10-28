Цифровизация вместо бюрократии: как Казахстан меняет подход к привлечению инвестиций

Казахстан расширяет использование цифровых технологий в инвестиционной сфере, предлагая иностранным гражданам возможность дистанционно взаимодействовать с финансовыми институтами страны. Однако упрощение процедур не гарантирует притока капитала в реальный сектор экономики. Какие возможности открывает электронное резидентство и от чего зависит его эффективность, в интервью с корреспондентом BAQ.KZ рассказал политолог Ералы Нуржума.

По мнению эксперта, обозначенные в Послании Президента приоритеты экономического роста и технологического развития требуют новых подходов к привлечению международного капитала. В условиях глобальной нестабильности конкурентоспособность страны все больше зависит не только от ее географического положения и природных ресурсов, но и от доступности финансовой инфраструктуры.

Ералы Нуржума отмечает, что цифровизация постепенно выходит за рамки государственных услуг и становится одним из инструментов экономической политики. Если раньше основной задачей было сокращение бюрократии для граждан, то теперь аналогичные механизмы применяются для взаимодействия с зарубежными инвесторами.

Одним из направлений стала программа электронного резидентства, предусматривающая дистанционную идентификацию иностранных граждан и доступ к отдельным финансовым услугам.

«Казахстан переходит от банальной цифровизации госуслуг для населения к созданию цифровой инфраструктуры привлечения инвестиций. Программа позволяет иностранцам удаленно проходить KYC-контроль, открывать счета в банках-партнерах и вкладывать средства в национальные проекты и юрисдикцию МФЦА без необходимости физически сталкиваться с местной бюрократией», – отметил политолог.

При этом электронное резидентство не означает автоматического открытия банковского счета или получения права на проживание в Казахстане. Финансовые организации самостоятельно принимают решения об обслуживании клиентов с учетом требований законодательства.

Цифровые технологии и международный капитал

По мнению политолога, развитие дистанционных финансовых сервисов приобретает особое значение в условиях геополитической нестабильности и изменения международных инвестиционных потоков.

Эксперт считает, что Казахстан может использовать свое географическое положение, финансовые институты и цифровую инфраструктуру для расширения взаимодействия с зарубежными инвесторами.

В частности, он указывает на возможности Международного финансового центра «Астана», где действует особый правовой режим, основанный на принципах английского общего права.

«Ведь в 21 веке капитал передвигается не только по логистическим коридорам, но и через цифровые платформы. Потенциал e-Residency Invest значительно шире традиционных точечных переговоров с крупными инвесторами. Цифровой формат позволяет масштабировать работу на тысячи индивидуальных и институциональных инвесторов, делая их постоянными участниками национальной финансовой системы», – считает политолог.

Вместе с тем возможность дистанционно воспользоваться финансовыми услугами сама по себе не свидетельствует об увеличении прямых иностранных инвестиций.

Для оценки экономического эффекта необходимо учитывать, какая часть поступающих средств направляется в производство, инфраструктуру и другие отрасли, а какая остается на банковских счетах или используется для финансовых операций.

Отдельным вопросом остается соблюдение требований финансовой безопасности.

По словам политолога, упрощение доступа к услугам не должно сопровождаться ослаблением проверки происхождения средств и идентификации клиентов.

«При этом ключевым фактором доверия остается жесткий комплаенс. e-Residency Invest – это не «серая зона», а строгий легальный контур с проверками по международным санкционным спискам и процедурами AML/KYC. Именно сочетание максимальной цифровой доступности и жесткого соблюдения международных стандартов формирует главное конкурентное преимущество Казахстана», – подчеркнул эксперт.

Сколько средств поступает через цифровые платформы

В качестве примера Нуржума приводит показатели, опубликованные инициаторами программы электронного резидентства.

По приведенным им данным, за год через один из банков-партнеров нерезиденты перевели в Казахстан 3,3 млрд долларов, а остатки средств электронных резидентов на счетах превысили 31 млн долларов.

Однако эти показатели отражают разные виды финансовых операций. Общий объем переводов не равнозначен сумме инвестиций в казахстанские предприятия, а средства на банковских счетах не обязательно направляются на финансирование экономических проектов.

Нуржума также сообщил о вложении 3 млн долларов в цементный завод «Састобе Цемент» в Туркестанской области. По его словам, финансирование позволило сохранить сотни рабочих мест.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие цифровых инструментов может сократить административные процедуры и расширить круг потенциальных инвесторов.

На фоне обозначенных Президентом задач по цифровой трансформации экономики электронное резидентство становится одним из направлений развития финансовой инфраструктуры Казахстана.

Его практическое значение будет определяться тем, насколько новые механизмы позволяют привлекать долгосрочные вложения в экономику, а не только увеличивать объем трансграничных финансовых операций.