Казахстан уже сформировал основу для перехода от цифровых инициатив к практическому внедрению новых технологий. Развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики, обозначенное в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, становится одним из ключевых условий конкурентоспособности страны. Об этом рассказал руководитель Центра цифровых социальных исследований Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

По словам эксперта, Глава государства последовательно уделяет внимание цифровизации, развитию высоких технологий и искусственного интеллекта. Эти направления регулярно находят отражение в его выступлениях и Посланиях, поскольку технологические изменения сегодня определяют развитие не только экономики, но и государств в целом.

«Можно отметить, что президент Токаев удивительным образом держит руку на пульсе. И ежегодно в каждой практически своей речи, в своем выступлении, в своих посланиях упоминает цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, развитие высоких технологий как один из главных приоритетов современного развития Казахстана», – отметил Рустем Мустафин.

Эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект стал одним из центральных направлений мировой технологической повестки. Причем в эту гонку включились не только крупнейшие технологические державы, но и государства, которые стремятся укрепить свои позиции в условиях стремительно меняющегося мира. Для Казахстана важно не упустить возможности, которые открывают новые технологии.

«Поэтому, чтобы не опоздать, чтобы не оказаться в самом конце хоровода, так сказать, технологического, президент уделяет этому приоритетное внимание», – подчеркнул спикер.

По оценке Рустема Мустафина, Казахстан уже располагает правовой и частично инфраструктурной базой, позволяющей переходить к более широкому практическому применению цифровых решений. При этом страна имеет определенные достижения в сфере электронных государственных услуг.