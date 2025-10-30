В Астане продолжается Международный форум стратегических партнёров "Казахстан – территория академических знаний". Одной из ключевых тем стало внедрение искусственного интеллекта в систему высшего образования. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как технологии ИИ могут изменить будущее университетов и повлиять на развитие международного сотрудничества в академической сфере.

По словам исполнительного директор Фонда аккредитации в области международного бизнес-администрирования (FIBAA, Германия) Диана Фрайбергер, ответственность за результат должна оставаться за человеком, даже если в работе используется искусственный интеллект. Технологии искусственного интеллекта необходимо воспринимать не как угрозу, а как помощника, способного выполнять рутинные задачи и ускорять рабочие процессы.

"Я всегда говорю своим коллегам: используйте ИИ как инструмент, как сотрудника, который выполняет часть вашей работы быстрее. Это новая технологическая ступень, и она должна быть умной, потому что все предыдущие уже позади. Но важно помнить – человек всегда несёт ответственность за результат", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что главная опасность кроется не в самих алгоритмах, а в том, если люди перестанут брать на себя ответственность за принятые решения.

"Если мы скажем: “это сделала система, а не я”, – это уже ошибка. Человек остаётся ответственным за итог, а не машина. Поэтому ключевое – осознанность, обучение и развитие культуры ответственного использования технологий", - сказала Фрайбергер.

Глава FIBAA отметила, что Казахстан демонстрирует высокий темп цифрового развития и стремление адаптировать новые технологии в образовании.

"Я посещала ваш цифровой университет в Астане, и за пять лет они сделали колоссальный шаг вперёд. Видно, что Казахстан идёт в ногу с мировыми тенденциями. У вас есть энергия, открытость и желание учиться – это вдохновляет", - поделилась она.

Отвечая на вопрос о том, что Казахстану необходимо для лидерства в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, эксперт подчеркнула важность открытого подхода и системной подготовки кадров.

"Главное – не бояться технологий. Не запрещать, а понимать, как с ними работать. Обучать преподавателей, студентов, сотрудников. Такие конференции, как сегодняшняя, – это шаг вперёд. Ведь развитие начинается с диалога и знаний", - подчеркнула Фрайбергер.

Говоря о роли международных организаций, глава FIBAA отметила, что аккредитация должна восприниматься как механизм совершенствования, а не как формальная проверка.

"Контроль и соответствие – это не цель, а инструмент. Наша задача – помочь университетам развиваться, искать решения вместе. Когда эксперты приезжают в вузы, они должны работать с ними как партнёры. Именно такой подход открывает путь к международному признанию", - пояснила она.

Фрайбергер подчеркнула, что международное сотрудничество позволяет университетам смотреть шире и не замыкаться в своих границах.