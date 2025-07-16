Казахстан и Венгрия обсуждают расширение партнерства в области цифровых и космических технологий, передает BAQ.KZ. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РК Алибека Куантырова с председателем совета директоров венгерской компании 4iG Plc. Геллертом Ясаи и послом Венгрии в Казахстане Отто Иваном Роной. Стороны обсудили возможности совместных проектов в сферах телекоммуникаций, спутниковых технологий и геопространственных сервисов. Казахстан выразил заинтересованность в привлечении инвесторов для развития наукоёмких производств и реализации космических программ.

По словам Куантырова, опыт 4iG Plc., одного из крупнейших ИКТ-холдингов (информационно-коммуникационные технологии - авт.) Венгрии, может способствовать достижению стратегических целей Казахстана в цифровой трансформации экономики. Геллерт Ясаи отметил важность подписанного меморандума с АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" и подчеркнул стремление 4iG к активному сотрудничеству с казахстанскими партнерами.

В рамках визита представители 4iG также провели встречи с профильными госорганами и обсудили практические шаги по запуску совместных инициатив в технологической сфере.

Справка: 4iG Plc. объединяет 28 дочерних предприятий, реализует проекты в телекоммуникациях, цифровизации и спутниковой связи. В 2025 году компания начала строительство первого в Венгрии центра по производству космических технологий.