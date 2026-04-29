Цифровой фестиваль QOSTANAI TECH собрал более 10 тысяч участников

В Костанае прошёл масштабный технологический фестиваль «QOSTANAI TECH», который собрал свыше 10 тысяч участников и превратил региональный центр в одну из главных площадок цифровой повестки Казахстана.

Фестиваль объединил представителей бизнеса, науки, промышленности, IT-сектора, образовательных учреждений, а также школьников и студентов. В течение нескольких дней город работал как открытый технопарк, где технологии демонстрировались не только в формате выставок, но и через практическое взаимодействие с посетителями.

Открывая мероприятие, аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся основой экономического развития региона. По его словам, область занимает четвёртое место в Казахстане по объёму обрабатывающей промышленности, при этом свыше 70% экономики региона формируется именно этим сектором.

В настоящее время в регионе используются 145 промышленных роботов, внедряются цифровые системы управления производством и элементы искусственного интеллекта.

Отдельное внимание на фестивале уделили аграрной цифровизации. Как сообщили организаторы, в регионе уже оцифровано 100% пашни, 90% пастбищ и 95% сенокосов. По данным властей, это позволило снизить потери на 40%, увеличить урожайность на 30% и сократить затраты на 15%.

Международную часть программы представили TED-выступления экспертов из разных стран. Одним из ключевых событий стало онлайн-обращение лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, который отметил, что современное образование должно строиться не только на знаниях, но и на ценностях устойчивого развития.

Значительный интерес у посетителей вызвала городская часть фестиваля. Центральные площадки Костаная превратились в открытые демонстрационные зоны с научными шоу, инженерными мастерскими, экспериментами с жидким азотом, выставками робототехники и беспилотных систем.

В «Жастар сарайы» организаторы создали иммерсивное пространство в формате «умного города» с LED-инсталляциями и интерактивными цифровыми технологиями.