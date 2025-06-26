Совсем скоро столицу полностью накроет "Цифровой купол". Таким образом, в городе станет еще безопаснее и, возможно, в ближайшей перспективе, вовсе исчезнет преступность. Искусственный интеллект и другие цифровые решения продолжают активно интегрироваться в нашу повседневную жизнь. Наглядную демонстрацию журналист BAQ.kz увидел на пресс-туре МВД, где презентовали результаты работы цифровых новшеств.

Что представляет собой проект "Цифровой купол", которым планируют "покрыть" казахстанскую столицу, догадаться не сложно. На высотных зданиях уже установили пять сверхмощных видеокамер. Картинка с них отличается невиданным ранее качеством и способна контролировать объекты, находящиеся в радиусе 10 километров. Отлично видны автомобили и даже лица людей. По словам заместителя министра внутренних дел РК Сакена Сарсенова такие системы видеонаблюдения стали грамотным инструментом поиска преступников.

"Мы планируем еще порядка пяти таких камер в Астане поставить и поэтапно двигаться в сторону Алматы и Шымкента. Мы сейчас смотрим по эффективности работы этих камер. На них, кстати, не затрачено ни одного тенге из госбюджета. Они устанавливаются за счет партнеров. Если будет эффективность, мы технологию распространим по всему Казахстану", - рассказал Сакен Сарсенов.

В прошлом году с помощью видеокамер раскрыли 56% всех преступлений. Полицейские пресекли 66% административных правонарушений. Иными словами, избежать наказания теперь не получится. Количество камер, подключенных к Центру оперативного управления в Астане, должно вырасти с тридцати шести тысяч до шестидесяти к концу года. Порядка десяти тысяч из них будут "умными", то есть с использованием искусственного интеллекта.

"За последние три года преступность снижена на 22%. С начала года уже на 11% или на 5000 фактов. В прошлом году во время проведения саммита ШОС нами было применено решение на базе искусственного интеллекта. Результаты есть. Сейчас 19 тысяч умных камер распознают лица, скопления людей, оружие, оставленные предметы. С их помощью уже задержаны 585 лиц, состоящих на учете, в том числе в розыске", - рассказали представителям СМИ на презентации.

Журналисты смогли увидеть, как работает камера с модулем распознавания лиц, установленная в аэропорту Астаны. В случае обнаружения преступника правоохранители получают уведомление, похожее на высокий звон. Результаты впечатляют. Система моментально сравнивает лица с фотографиями правонарушителей. Также имеется поиск человека по атрибутам, таких как пол, возраст, борода, очки, маска и головной убор.

"Внедряется распознавание лиц и в смарт-жетоны патрульной полиции. В настоящее время уже задействовано более семи тысяч устройств. С их помощью распознано 81 лицо. В объектив смарт-жетона попадает человек, находящийся в базе розыскных лиц. После срабатывания звукового сигнала на смарт-жетоне полицейского появляются документы и в случае совпадения проводятся дальнейшие меры по задержанию, либо доставлению", - рассказали журналистам.

Кроме того, изучается и международный опыт. В настоящее время полицейские апробируют "умные очки". Они автоматически сканируют и распознают лица пешеходов и номера машин. Данные передаются на служебные планшеты сотрудников. Система больше похожа на то, что мы привыкли видеть в фантастических фильмах, однако сегодня это казахстанская реальность. В стране должны соблюдаться законы и такие разработки приближают нас к построению общественного порядка, в котором казахстанцы не будет бояться за свою жизнь и здоровье.