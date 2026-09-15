С начала года система «Цифровой надзор» выявила около 11 тысяч нарушений среди осужденных, находящихся на пробационном контроле. При этом число повторных преступлений среди этой категории за два года сократилось почти втрое, передает BAQ.KZ.

Система объединяет сведения более чем из 80 государственных баз. Она позволяет отслеживать, соблюдают ли осужденные установленные ограничения, и быстрее выявлять нарушения.

В Генпрокуратуре связывают снижение повторной преступности в том числе с цифровым контролем. В 2024 году среди таких осужденных зарегистрировали около 1,4 тысячи повторных преступлений, в 2025 году около тысячи, в текущем году 492.

Контроль дополнили социальной помощью

«Цифровой надзор» связан с базой FSM Social Министерства труда и социальной защиты населения.

Через нее можно увидеть, нужна ли человеку помощь с трудоустройством, социальными выплатами, медицинскими услугами или другими мерами поддержки.

С начала года таким образом оказали около 5 тысяч услуг.

Арестованное имущество тоже переводят в цифровой формат

Отдельный модуль запустили для контроля за арестованным и конфискованным имуществом.

В Едином реестре досудебного расследования появилось «Досье арестованного и конфискованного имущества». Каждому активу присваивается уникальный ID, после чего можно проследить всю его историю от момента ареста до реализации.

Раньше данные об имуществе разные ведомства и акиматы вели отдельно.

Теперь следователь может автоматически получать сведения о банковских счетах, недвижимости и автомобилях и переносить их в процессуальные документы.

В дальнейшем систему планируют связать с информационной системой Верховного суда. В Генпрокуратуре рассчитывают, что это сократит сроки рассмотрения материалов об аресте имущества и снизит нагрузку на судей.