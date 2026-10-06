Цифровой отбор: как технологии помогают выбирать кандидатов в судьи
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Высший Судебный Совет Республики Казахстан подвел итоги очередного компьютерного этапа квалификационного экзамена на должность судьи.
Из 57 кандидатов установленный порог успешно преодолели 9 претендентов.
Участники, прошедшие компьютерный этап, допущены к следующим испытаниям квалификационного экзамена. Им предстоит написать эссе, решить практические кейсовые задачи и пройти психологическое обследование.
С начала 2026 года в компьютерной проверке знаний приняли участие 534 кандидата. Порог успешного прохождения составил 20%. В Совете отмечают, что такие требования направлены на обеспечение объективного и прозрачного отбора и сохранение высоких стандартов формирования судейского корпуса.
Аппарат Высшего Судебного Совета напоминает, что прием документов для участия в квалификационном экзамене осуществляется на постоянной основе.
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