«Цифровой паспорт чистоты»: депутат предложила новый инструмент для городов и сёл

Депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Айжан Скакова направила депутатский запрос министру экологии и природных ресурсов Алибеку Куантырову. В нём она подняла вопрос дальнейшей реализации инициативы «Таза Қазақстан» и предложила внедрить цифровые паспорта для каждого населённого пункта.

Что изменилось благодаря «Таза Қазақстан»

По словам Айжан Скаковой, инициатива Главы государства за короткое время вышла далеко за рамки экологической акции и стала частью формирования культуры ответственности за состояние окружающей среды.

«Таза Қазақстан» охватывает вопросы качества воздуха и воды, состояния экосистем, сохранения растительного и животного мира, а также благоустройства городов и сёл», – отметила депутат.

По официальным данным, которые привела Скакова, только за 2025 год в стране провели 1 294 экологических мероприятия с участием около 7 млн человек. Было очищено более 1 млн гектаров территорий, собрано свыше 844 тыс. тонн отходов и высажено около 3 млн деревьев.

С начала реализации инициативы ликвидировано порядка 10 тыс. стихийных свалок, высажено около 7 млн деревьев и реализовано более 2 тыс. волонтёрских проектов. Через TazaQazBot поступило более 57 тыс. обращений граждан.

Как усилить ответственность

Как отметила Айжан Скакова, для партии «Әділет» важно, чтобы экологическая культура была подкреплена ответственностью за состояние общественных пространств.

В этой связи фракция инициировала законопроект по предупреждению вандализма, возмещению причинённого ущерба и усилению ответственности за загрязнение окружающей среды.

По словам депутата, принцип обязательного восстановления причинённого ущерба должен стать частью системной реализации «Таза Қазақстан».

Почему важно оценивать результат

Скакова считает, что теперь необходимо перейти от подсчёта проведённых мероприятий к оценке их реального результата.

«Насколько чище стали конкретные города и сёла? Устранены ли стихийные свалки? В каком состоянии находятся дворы и общественные пространства? Сохранились ли высаженные деревья? Есть ли необходимая инфраструктура для сбора и переработки отходов?» – говорится в депутатском запросе.

В этой связи, по словам депутата, разработка Национального стандарта чистоты является своевременной. При этом документ должен не только устанавливать единые требования, но и позволять оценивать их выполнение на местах.

Что такое цифровой паспорт

Фракция партии «Әділет» предлагает предусмотреть цифровой паспорт каждого населённого пункта.

В нём, как отметила Скакова, должны отражаться основные показатели Национального стандарта чистоты: состояние территории, наличие стихийных свалок, контейнерных площадок и пунктов приёма вторичного сырья, состояние зелёных насаждений и общественных пространств.

Кроме того, предлагается включить в паспорт информацию об обращениях жителей, ответственных органах и результатах устранения выявленных проблем.

По мнению депутата, такой механизм позволит видеть фактическое состояние конкретного города или села, а не только общую статистику по проведённым мероприятиям.

Какие цифровые системы уже используются

Как сообщила Айжан Скакова, для реализации такого подхода уже существует необходимая цифровая база.

В Казахстане работает TazaQazBot, применяется космический мониторинг стихийных свалок, развивается Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также функционируют другие государственные информационные системы.

По словам депутата, существующие данные и сервисы можно объединить в рамках единой цифровой платформы «Таза Қазақстан» и привязать их к Национальному стандарту чистоты.

Какие цели предусмотрены программой партии

Как отметила Скакова, вопрос имеет для партии «Әділет» и программное значение.

В предвыборной программе партии «Әділет» «Әділетті болашақ үшін» на 2026–2031 годы экология, цифровизация и качество городской среды определены отдельными направлениями работы.

В частности, программа предусматривает увеличение переработки твёрдых бытовых отходов до 40% к 2030 году, увеличение площади лесов до 14,5 млн гектаров и снижение энергоёмкости экономики на 15% к 2035 году.

Депутат подчеркнула, что выполнение этих обязательств должно оцениваться не только по республиканской статистике, но и на уровне конкретных городов и районов.

Что предлагает фракция

В депутатском запросе фракция партии «Әділет» предлагает четыре меры:

установить при разработке Национального стандарта чистоты конкретные и измеримые показатели для городов и сельских населённых пунктов;

предусмотреть цифровой паспорт каждого населённого пункта с отражением фактического состояния территории и исполнения требований стандарта;

интегрировать этот механизм с действующими государственными информационными системами, включая TazaQazBot, данные космического мониторинга и Национального банка данных;

обеспечить открытый доступ граждан к информации о выявленных проблемах, ответственных органах, сроках и результатах их устранения.

По словам Айжан Скаковой, следующий этап «Таза Қазақстан» должен быть связан с переходом от количества проведённых мероприятий к оценке реального состояния городов и сёл.