Министерство просвещения РК сообщило о внедрении нового цифрового инструмента, направленного на помощь школьникам в выборе будущей профессии. Совместная разработка Национальной академии образования имени И. Алтынсарина и АО "Центр развития трудовых ресурсов" получила название "Гибкий профиль интересов и навыков школьника" (ГПИНШ), передает BAQ.KZ.

Методика ориентирована на учащихся 7–9 классов и помогает выявить интересы, сильные стороны и подходящие направления для дальнейшего образования и профессионального роста.

"Разработка адаптирована под казахстанский контекст и прошла апробацию с участием более 10 тысяч школьников по всей стране", — сообщили в министерстве.

Методика интегрирована в цифровую платформу "Мансап компасы", которая содержит информацию о более чем 400 вузовских программах, около 200 колледжных и рабочих специальностях. Платформа предоставляет доступ к личным кабинетам учеников, педагогов и родителей, формируя единую экосистему профориентационной поддержки.

"Школьники получают персональные рекомендации, педагоги — современные инструменты сопровождения, а родители — аналитику и динамику развития ребёнка", — подчеркнула президент Академии Алтынсарина Назипа Аюбаева.

Новый инструмент нацелен на формирование у подростков осознанного подхода к выбору будущей профессии, позволяя школам выстраивать устойчивую, современную систему профориентации.