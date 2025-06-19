Цифровой помощник определит профессию казахстанских школьников
В казахстанских школах внедряют цифровую методику профориентации для подростков.
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Министерство просвещения РК сообщило о внедрении нового цифрового инструмента, направленного на помощь школьникам в выборе будущей профессии. Совместная разработка Национальной академии образования имени И. Алтынсарина и АО "Центр развития трудовых ресурсов" получила название "Гибкий профиль интересов и навыков школьника" (ГПИНШ), передает BAQ.KZ.
Методика ориентирована на учащихся 7–9 классов и помогает выявить интересы, сильные стороны и подходящие направления для дальнейшего образования и профессионального роста.
"Разработка адаптирована под казахстанский контекст и прошла апробацию с участием более 10 тысяч школьников по всей стране", — сообщили в министерстве.
Методика интегрирована в цифровую платформу "Мансап компасы", которая содержит информацию о более чем 400 вузовских программах, около 200 колледжных и рабочих специальностях. Платформа предоставляет доступ к личным кабинетам учеников, педагогов и родителей, формируя единую экосистему профориентационной поддержки.
"Школьники получают персональные рекомендации, педагоги — современные инструменты сопровождения, а родители — аналитику и динамику развития ребёнка", — подчеркнула президент Академии Алтынсарина Назипа Аюбаева.
Новый инструмент нацелен на формирование у подростков осознанного подхода к выбору будущей профессии, позволяя школам выстраивать устойчивую, современную систему профориентации.
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