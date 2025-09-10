Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Цифрового штаба, на котором обсудили задачи, обозначенные в Послании Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

"Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания утверждён комплекс решений, направленных на создание единой национальной цифровой системы. В частности:

до 15 ноября 2025 года в приоритетных направлениях здравоохранения будут внедрены решения отечественных стартапов;

до 20 декабря текущего года семь разрозненных медицинских информационных систем объединят в две интегрированные платформы на базе Qaztech;

с 1 декабря планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;

до конца года начнёт работу Отраслевой центр информационной безопасности в ТЭК.

Изменения в нормативно-правовые акты создадут условия для внедрения ИИ-ассистентов для врачей и технологий раннего выявления онкозаболеваний. Консолидация семи систем в две сократит дублирование процессов и снизит нагрузку на медперсонал. В дальнейшем аналогичная работа охватит все 30 действующих ИС.

В отрасли будут использоваться ИИ и дроны для диагностики сетей, а также специальные устройства с датчиками для проверки состояния трубопроводов изнутри. Это позволит быстрее выявлять дефекты, формировать ремонтные планы и повысить надёжность энергоснабжения.

Создание отраслевого центра информационной безопасности усилит защиту энергетической инфраструктуры. Его специалисты займутся разработкой новых требований к объектам с учётом отраслевой специфики.