Цифровой штаб определил меры по внедрению ИИ в экономику Казахстана
По итогам заседания Цифрового штаба утверждён комплекс решений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Цифрового штаба, на котором обсудили задачи, обозначенные в Послании Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.
"Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", — подчеркнул Олжас Бектенов.
По итогам заседания утверждён комплекс решений, направленных на создание единой национальной цифровой системы. В частности:
-
до 15 ноября 2025 года в приоритетных направлениях здравоохранения будут внедрены решения отечественных стартапов;
-
до 20 декабря текущего года семь разрозненных медицинских информационных систем объединят в две интегрированные платформы на базе Qaztech;
-
с 1 декабря планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;
-
до конца года начнёт работу Отраслевой центр информационной безопасности в ТЭК.
Изменения в нормативно-правовые акты создадут условия для внедрения ИИ-ассистентов для врачей и технологий раннего выявления онкозаболеваний. Консолидация семи систем в две сократит дублирование процессов и снизит нагрузку на медперсонал. В дальнейшем аналогичная работа охватит все 30 действующих ИС.
В отрасли будут использоваться ИИ и дроны для диагностики сетей, а также специальные устройства с датчиками для проверки состояния трубопроводов изнутри. Это позволит быстрее выявлять дефекты, формировать ремонтные планы и повысить надёжность энергоснабжения.
Создание отраслевого центра информационной безопасности усилит защиту энергетической инфраструктуры. Его специалисты займутся разработкой новых требований к объектам с учётом отраслевой специфики.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- В Непале протесты против блокировки соцсетей привели к гибели людей
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области