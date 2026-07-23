Цифровой тенге: какие возможности он откроет для граждан и бизнеса

Казахстан продолжает внедрять цифровой тенге – новую форму национальной валюты, которая должна сделать платежи удобнее, а движение бюджетных средств – более прозрачным. Что изменится для обычных граждан, бизнеса и государства после запуска новой системы, BAQ.KZ рассказала финансовый эксперт Qazaq Expert Club Саида Тлеуленова.

Цифровой тенге – третья форма национальной валюты

По словам эксперта, цифровой тенге – это не новая валюта, а третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами на банковских счетах. По сути, это цифровое обязательство Национального банка Казахстана.

Главная особенность цифрового тенге заключается в возможности использовать программируемые платежи. Это означает, что определенные средства можно будет потратить только на заранее установленную цель. Кроме того, система позволит проводить платежи даже без подключения к интернету.

«Цифровой тенге не заменит существующую платежную систему, а дополнит ее, сделав финансовую инфраструктуру более эффективной. Возможность оплачивать покупки без интернета особенно важна для жителей отдаленных регионов», – отметила Саида Тлеуленова.

Больше прозрачности при расходовании бюджетных средств

По мнению эксперта, цифровой тенге способен сделать управление государственными финансами более прозрачным.

Если бюджетные средства будут перечисляться в цифровых тенге, появится техническая возможность отслеживать весь путь денег – от их выделения до конечного использования.

Например, если средства предназначены для строительства школы или ремонта дороги, можно будет убедиться, что они действительно были потрачены именно на эти цели.

«Это повысит прозрачность государственных расходов и снизит риск нецелевого использования бюджетных средств. Однако считать цифровой тенге инструментом, который полностью устранит коррупцию, нельзя. Он лишь усиливает механизмы контроля», – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что конечный результат будет зависеть от качества государственного управления, эффективности контрольных органов и соблюдения принципа верховенства закона.

Какие преимущества получат граждане?

Для обычных казахстанцев основными преимуществами цифрового тенге станут удобство и безопасность расчетов.

По словам Саиды Тлеуленовой, в будущем пользователи смогут совершать платежи даже при отсутствии интернета. Кроме того, социальные выплаты и другие меры государственной поддержки смогут быстрее и точнее поступать непосредственно получателям.

«Успех цифрового тенге зависит не только от технологий, но и от доверия людей. Если граждане будут уверены в безопасности своих персональных данных, уровень принятия новой системы будет значительно выше», – считает эксперт.

Она добавила, что вопросы конфиденциальности персональных данных и кибербезопасности вполне закономерны, поэтому защита финансовой информации граждан должна соответствовать международным стандартам.

Готовы ли банки и бизнес?

По словам эксперта, за последние годы банковская система Казахстана накопила значительный опыт цифровизации, поэтому с технической точки зрения уровень готовности к внедрению цифрового тенге достаточно высокий.

Для бизнеса новая система может ускорить расчеты и сократить часть операционных расходов.

В перспективе возможно снижение комиссий за платежи и упрощение процесса взаиморасчетов.

«Конечно, на первом этапе предпринимателям придется адаптировать свои информационные системы, что потребует дополнительных затрат. Но в долгосрочной перспективе эти расходы могут окупиться за счет повышения эффективности бизнеса», – отметила Саида Тлеуленова.

Чем казахстанский цифровой тенге отличается от зарубежных проектов?

Сегодня цифровые валюты центральных банков разрабатывают или тестируют многие страны мира.

Одним из лидеров считается Китай, где активно внедряется цифровой юань. Аналогичные проекты развивают Багамские Острова, Нигерия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Европейский союз.

По мнению Саиды Тлеуленовой, казахстанский проект также можно считать одним из конкурентоспособных на международном уровне.

Его ключевые особенности – поддержка офлайн-платежей, использование технологии программируемых денег и возможность применения цифрового тенге для повышения прозрачности государственных финансов.