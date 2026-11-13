Цифровой теңге пойдёт на «Народную стройку»: Нацбанк озвучил планы

Цифровой теңге в Казахстане собираются использовать для реализации масштабной программы «Халықтық құрылыс». Национальный банк совместно с Правительством планирует довести объём цифровой национальной валюты до 2 трлн теңге. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передаёт BAQ.KZ.

О новых планах глава Нацбанка рассказал на Конгрессе финансистов, который проходит сегодня в Алматы.

По словам Сулейменова, цифровой теңге постепенно выходит за рамки экспериментальных проектов. Теперь его рассматривают как инструмент для решения конкретных экономических задач, в том числе при реализации крупных государственных инициатив.

«Совместно с Правительством мы планируем довести объём цифрового теңге до 2 триллионов теңге. Этот инструмент будем использовать в рамках масштабной инициативы Главы государства – программы „Халықтық құрылыс“», – сообщил Тимур Сулейменов.

Таким образом, цифровая национальная валюта должна стать одним из финансовых инструментов, задействованных в реализации «Народной стройки».

При этом речь идёт именно о планируемом объёме цифрового теңге, а не о выделении дополнительных 2 трлн теңге на строительство.

От экспериментов – к реальной экономике

Председатель Нацбанка также рассказал о других изменениях в финансовой системе Казахстана.

По его словам, за последний год ряд инициатив, которые ранее находились на стадии обсуждения, начали воплощаться в жизнь.

Среди них – новый закон «О банках» и развитие индустрии цифровых активов.

Сулейменов отметил, что Казахстан одним из первых в мире сформировал комплексную правовую систему регулирования цифровых активов.

Она охватывает различные направления – от законного обращения криптовалют до токенизации реальных активов, то есть их представления в цифровой форме.

В Нацбанке рассчитывают, что развитие этих инструментов позволит расширить возможности цифровой финансовой инфраструктуры страны.

Как это связано с «Народной стройкой»

«Народная стройка» – масштабная инициатива, предусматривающая строительство и обновление социально значимых объектов.

В частности, ранее сообщалось, что в рамках проекта в Актау планируют построить многопрофильную детскую больницу на 350 коек. Также предусмотрено обновление медицинской и образовательной инфраструктуры.

Использование цифрового теңге станет ещё одним направлением развития финансовых механизмов, сопровождающих такие проекты.

При этом конкретные схемы применения цифровой валюты в программе, сроки внедрения и перечень операций, которые будут проводиться с её помощью, в выступлении не уточнялись.