«Цифровую карту семьи» из Казахстана могут изучить в Словакии

Отдельные казахстанские подходы к социальной поддержке могут представлять интерес для изучения и возможного применения в Словакии. В частности, речь о введении цифровой карты семьи.

Так оценил казахстанский опыт Уполномоченный по правам человека Словацкой Республики Роберт Доброводский. Встречу с ним провела посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова.