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«Цифровую карту семьи» из Казахстана могут изучить в Словакии

3 Августа 2026, 18:12
АВТОР
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иллюстрация ИИ 3 Августа 2026, 18:12
3 Августа 2026, 18:12
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Фото: иллюстрация ИИ

Отдельные казахстанские подходы к социальной поддержке могут представлять интерес для изучения и возможного применения в Словакии. В частности, речь о введении цифровой карты семьи.

Так оценил казахстанский опыт Уполномоченный по правам человека Словацкой Республики Роберт Доброводский. Встречу с ним провела посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова.

Интерес омбудсмена вызвала цифровая платформа социальной поддержки, которую внедряют в Казахстане. Практическую значимость этих инициатив он оценил высоко.

Сагинова рассказала о модернизации социальной сферы в стране. Речь шла о Социальном кодексе и о переходе от заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной и проактивной.

Посол также проинформировала омбудсмена о политических и институциональных реформах, которые идут по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.

Отдельно говорили о новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Как отметила Сагинова, проект Основного закона разрабатывался при участии граждан, а одним из ключевых приоритетов документа стало расширение конституционных гарантий защиты прав и свобод человека.

Еще одной темой стал институт Уполномоченного по правам человека в Казахстане. Обсуждались закрепление его правового статуса в Конституции, расширение полномочий и взаимодействие с международными организациями.

 

 

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