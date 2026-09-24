Цифровую платформу для обращений клиентов банков запустили в Казахстане
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В Казахстане в пилотном режиме заработала цифровая платформа FinOtinish, предназначенная для подачи и рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.
Проект запустило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Платформа призвана упростить взаимодействие клиентов с финансовыми организациями и повысить эффективность работы с обращениями.
Как работает FinOtinish
С помощью платформы потребитель может направить обращение в финансовую организацию, а также отслеживать его статус и сроки рассмотрения.
После подачи обращение автоматически направляется в соответствующую финансовую организацию. Если вопрос не удается урегулировать, обращение в рамках компетенции может быть передано банковскому омбудсману.
По словам Первого заместителя председателя Агентства Тимура Абилкасымова, новый механизм позволит не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и выявлять потенциальные нарушения на ранней стадии.
«Прозрачное прохождение обращения – это не только удобство для гражданина, но и источник ранних сигналов о системных проблемах в продуктах и процессах взаимодействия финансовых организаций с клиентами», – отметил он.
Какие банки участвуют в пилоте
На первом этапе к FinOtinish подключены четыре банка:
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АО «Фридом Банк Казахстан»;
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АО «Банк ЦентрКредит»;
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АО «Отбасы банк»;
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АО «Alatau City Bank».
После завершения пилотного этапа планируется поэтапно подключать к платформе другие банки и расширять ее доступность для потребителей.
Нужно ли платить за обращение
Использование FinOtinish для потребителей финансовых услуг является добровольным и бесплатным.
При этом сохраняется возможность направить обращение в Агентство через систему e-Otinish, обратиться к банковскому омбудсману или защитить свои права в судебном порядке.
В дальнейшем обезличенные данные об обращениях будут использоваться Агентством для анализа и в рамках поведенческого надзора за участниками финансового рынка.
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