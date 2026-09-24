Цифровую платформу для обращений клиентов банков запустили в Казахстане

Фото: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

В Казахстане в пилотном режиме заработала цифровая платформа FinOtinish, предназначенная для подачи и рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.

Проект запустило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Платформа призвана упростить взаимодействие клиентов с финансовыми организациями и повысить эффективность работы с обращениями.

Как работает FinOtinish

С помощью платформы потребитель может направить обращение в финансовую организацию, а также отслеживать его статус и сроки рассмотрения.

После подачи обращение автоматически направляется в соответствующую финансовую организацию. Если вопрос не удается урегулировать, обращение в рамках компетенции может быть передано банковскому омбудсману.

По словам Первого заместителя председателя Агентства Тимура Абилкасымова, новый механизм позволит не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и выявлять потенциальные нарушения на ранней стадии.

«Прозрачное прохождение обращения – это не только удобство для гражданина, но и источник ранних сигналов о системных проблемах в продуктах и процессах взаимодействия финансовых организаций с клиентами», – отметил он.

Какие банки участвуют в пилоте

На первом этапе к FinOtinish подключены четыре банка:

АО «Фридом Банк Казахстан»;

АО «Банк ЦентрКредит»;

АО «Отбасы банк»;

АО «Alatau City Bank».

После завершения пилотного этапа планируется поэтапно подключать к платформе другие банки и расширять ее доступность для потребителей.

Нужно ли платить за обращение

Использование FinOtinish для потребителей финансовых услуг является добровольным и бесплатным.

При этом сохраняется возможность направить обращение в Агентство через систему e-Otinish, обратиться к банковскому омбудсману или защитить свои права в судебном порядке.

В дальнейшем обезличенные данные об обращениях будут использоваться Агентством для анализа и в рамках поведенческого надзора за участниками финансового рынка.