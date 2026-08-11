Цифровую службу занятости запустят во всех регионах Казахстана до конца 2026 года
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Премьер-министр Олжас Бектенов поручил масштабировать цифровые решения, доказавшие свою эффективность в пилотном режиме. Одним из таких проектов станет «Цифровая служба занятости», которая объединяет онлайн-инструменты для поиска работы, подбора обучения и получения мер поддержки.
«Необходимо обеспечить масштабирование уже зарекомендовавших себя решений и перевести их в устойчивый промышленный режим. Одним из положительных примеров является проект “Цифровая служба занятости”, который помогает гражданам быстрее находить работу, подбирать курсы обучения и получать поддержку в режиме онлайн», – отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.
Министерству труда совместно с акиматами поручено запустить сервис до конца текущего года во всех регионах страны.
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