Цифровую службу занятости запустят во всех регионах Казахстана до конца 2026 года

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил масштабировать цифровые решения, доказавшие свою эффективность в пилотном режиме. Одним из таких проектов станет «Цифровая служба занятости», которая объединяет онлайн-инструменты для поиска работы, подбора обучения и получения мер поддержки.

«Необходимо обеспечить масштабирование уже зарекомендовавших себя решений и перевести их в устойчивый промышленный режим. Одним из положительных примеров является проект “Цифровая служба занятости”, который помогает гражданам быстрее находить работу, подбирать курсы обучения и получать поддержку в режиме онлайн», – отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Министерству труда совместно с акиматами поручено запустить сервис до конца текущего года во всех регионах страны.