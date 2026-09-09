Цифровые активы становятся новой финансовой инфраструктурой – эксперты AFD 2026

Цифровые активы постепенно переходят из категории экспериментов в стандартные инструменты мировой финансовой системы. Об этом заявили участники пленарной дискуссии в рамках Astana Finance Days 2026, передает BAQ.KZ.

Одной из ключевых тем обсуждения стало развитие цифровых активов, блокчейна, искусственного интеллекта и новых финансовых инструментов.

В дискуссии приняли участие председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров, глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель Network School Баладжи Сринивасан, а также глобальный руководитель решений по стейблкоинам Anchorage Digital Серджио Мелло.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что появление блокчейна и криптовалют уже приводит к фундаментальным изменениям в мировой финансовой системе. По его словам, регуляторы сегодня ищут баланс между традиционными финансовыми институтами и новыми технологиями.

Для Казахстана происходящие изменения, по мнению главы Нацбанка, в первую очередь открывают дополнительные возможности.

«Логично, что все новое, что появляется в финансовой системе, открывает для нас новые возможности для роста», – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что в Казахстане уже приняты правила, регулирующие торговлю криптовалютами и стейблкоинами, а также токенизацию активов. При этом речь идет не только о регулировании, но и о создании соответствующей инфраструктуры как в юрисдикции МФЦА, так и в целом по стране.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров, в свою очередь, заявил, что финансовому рынку необходимо сохранять гибкость при внедрении инноваций. По его словам, технологии развиваются настолько быстро, что решения, которые еще недавно воспринимались как прогнозы, уже становятся реальностью.

В качестве примера он привел рынки прогнозирования, которые активно развиваются в США. По мнению Бектурова, Казахстану необходимо определить, готов ли он быть среди первых стран, внедряющих новые финансовые технологии, или предпочтет дождаться результатов их применения на других рынках.

Отдельное внимание участники сессии уделили искусственному интеллекту. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов считает, что в перспективе ИИ-агенты смогут значительно упростить доступ людей к сложным финансовым продуктам и сервисам.

«Нужно научить потреблять сложные услуги легко. Люди иногда не знают, как пользоваться сервисами. Я полагаю, что в будущем ИИ-агенты будут помогать людям правильно пользоваться технологиями», – отметил Турлов.

По его словам, цифровой ассистент сможет простым языком объяснять пользователям доступные финансовые инструменты и помогать быстрее решать конкретные задачи.

Основатель Network School Баладжи Сринивасан связал дальнейшее развитие ИИ в финансовой сфере с блокчейн-технологиями. Он отметил, что криптография и блокчейн могут стать важными элементами защиты финансовой инфраструктуры.

Глобальный руководитель решений по стейблкоинам Anchorage Digital Серджио Мелло обратил внимание на прогресс Казахстана в развитии новой финансовой архитектуры.

По его словам, цифровые активы уже активно используются финансовыми институтами в разных странах, а стейблкоины больше нельзя рассматривать исключительно как экспериментальную технологию.

«После 10 лет экспериментов мы приходим к тому, когда цифровые активы могут стать стандартной технологией финансовой системы», – заявил Мелло.

При этом он подчеркнул, что странам приходится конкурировать не только внутри собственных рынков, но и на глобальном уровне – за капитал, компании и статус привлекательной юрисдикции для ведения бизнеса.

Для построения такой системы, по его словам, необходимы капитал, регуляторная воля и долгосрочное понимание того, какое место страна хочет занимать в мировой финансовой системе через 10-15 лет.