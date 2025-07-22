На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о развитии стартапов и компаний в экосистеме Astana Hub, работающих над цифровыми решениями для горнорудной отрасли, передаёт BAQ.KZ.

"С момента участия в технопарке компании заработали более 5 миллиардов тенге и создали свыше 100 рабочих мест", — отметил Жаслан Мадиев.

По его словам, такие компании разрабатывают программное обеспечение и платформы для планирования и управления производством, цифровые двойники месторождений, системы мониторинга и аналитики, а также инновационные инструменты для повышения эффективности добычи и безопасности работ.

Выдача отводов стала быстрее и прозрачнее

По словам Мадиева, в рамках цифровой трансформации госуправления в Казахстане проводится работа по реинжинирингу бизнес-процессов в горнорудной сфере. В качестве примера он привёл процедуру по выдаче и переоформлению геологических и горных отводов.

Ранее этот процесс осуществлялся через бумажные заявления, по электронной почте или через систему e-Otinish, сопровождался ручной проверкой данных, что увеличивало сроки рассмотрения и повышало риск ошибок.

В результате реинжиниринга процесс был полностью автоматизирован. Подача заявок теперь осуществляется онлайн через Единую платформу недропользования — minerals.e-qazyna.kz. На платформе работает интерактивная карта недропользования с автоматической проверкой ограничений.

"Это сократило количество этапов на 45% и снизило административную нагрузку за счёт уменьшения количества бизнес-ролей на 35%. Повысилась эффективность, прозрачность и удобство процесса, снизилось влияние человеческого фактора, а также укрепилось доверие со стороны пользователей благодаря удобному онлайн-процессу", — отметил Жаслан Мадиев.

Ранее министр сообщил о том, что в Казахстане предлагают активнее внедрять ИИ для экологического мониторинга в горнорудной отрасли.