Цифровые стартапы в горнорудной отрасли заработали более 5 млрд тенге
Такие компании разрабатывают программное обеспечение и платформы для планирования и управления производством.
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На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о развитии стартапов и компаний в экосистеме Astana Hub, работающих над цифровыми решениями для горнорудной отрасли, передаёт BAQ.KZ.
"С момента участия в технопарке компании заработали более 5 миллиардов тенге и создали свыше 100 рабочих мест", — отметил Жаслан Мадиев.
По его словам, такие компании разрабатывают программное обеспечение и платформы для планирования и управления производством, цифровые двойники месторождений, системы мониторинга и аналитики, а также инновационные инструменты для повышения эффективности добычи и безопасности работ.
Выдача отводов стала быстрее и прозрачнее
По словам Мадиева, в рамках цифровой трансформации госуправления в Казахстане проводится работа по реинжинирингу бизнес-процессов в горнорудной сфере. В качестве примера он привёл процедуру по выдаче и переоформлению геологических и горных отводов.
Ранее этот процесс осуществлялся через бумажные заявления, по электронной почте или через систему e-Otinish, сопровождался ручной проверкой данных, что увеличивало сроки рассмотрения и повышало риск ошибок.
В результате реинжиниринга процесс был полностью автоматизирован. Подача заявок теперь осуществляется онлайн через Единую платформу недропользования — minerals.e-qazyna.kz. На платформе работает интерактивная карта недропользования с автоматической проверкой ограничений.
"Это сократило количество этапов на 45% и снизило административную нагрузку за счёт уменьшения количества бизнес-ролей на 35%. Повысилась эффективность, прозрачность и удобство процесса, снизилось влияние человеческого фактора, а также укрепилось доверие со стороны пользователей благодаря удобному онлайн-процессу", — отметил Жаслан Мадиев.
Ранее министр сообщил о том, что в Казахстане предлагают активнее внедрять ИИ для экологического мониторинга в горнорудной отрасли.
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