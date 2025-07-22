Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев выступил с инициативой ускорить цифровизацию горнорудной отрасли Казахстана и усилить контроль за состоянием окружающей среды с помощью современных технологий, передает BAQ.KZ.

На последнем заседании Правительства министр подчеркнул необходимость активного внедрения принципов Индустрии 4.0, а также обеспечения промышленных предприятий в удалённых регионах надежной IoT-связью и высокоскоростным интернетом. В частности, речь идёт о внедрении 5G и спутниковых технологий, которые позволят обеспечить стабильную и эффективную работу месторождений.

Особое внимание уделяется использованию сенсоров и систем на базе искусственного интеллекта для экологического мониторинга. Эти инновационные решения помогут в режиме реального времени контролировать выбросы вредных веществ, уровень загрязнения воды и общее состояние окружающей среды в горнорудных регионах.

По мнению Жаслана Мадиева, такие меры позволят не только повысить эффективность работы отрасли, но и минимизировать негативное воздействие на природу, что важно для устойчивого развития Казахстана.