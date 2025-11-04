В Туркестанской области реализация программы "Таза Қазақстан" находится под постоянным контролем местных властей, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Цель инициативы — поддержание чистоты и улучшение экологической ситуации в регионе. За последнюю неделю в рамках программы проведено более 200 масштабных уборок, в которых приняли участие свыше 50 тысяч жителей области. Совместными усилиями населения и коммунальных служб вывезено 195 тонн мусора.

Активная работа ведется и в цифровом формате: через информационную систему "TazaQazBot" поступило 3 340 заявок от граждан. Из них 3 332 уже полностью выполнены, а оставшиеся восемь находятся в процессе исполнения. Такой инструмент позволяет жителям напрямую сообщать о проблемных точках и оперативно получать обратную связь от служб.

Наряду с этим органы контроля продолжают следить за соблюдением санитарных норм. За отчетный период составлено 25 810 административных протоколов в отношении нарушителей чистоты. Сумма наложенных штрафов превысила 551 миллион тенге, из которых уже взыскано 304,9 миллиона.

Мониторинг районов и городов проводится еженедельно. Особое внимание уделяется местам скопления мусора и несанкционированным свалкам, которые регулярно приводятся в порядок.